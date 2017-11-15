Барнаульцы превратили в проезжую часть тротуар недалеко от мэрии

Корреспонденты altapress.ru стали свидетелями массового нарушения правил дорожного движения в Барнауле буквально в 100 метрах от мэрии. Автомобилисты, игнорируя знаки и сигнальные ленты, объезжают перекрытый участок дороги на пересечении ул. Гоголя и пр. Социалистического прямо по тротуару.
О предстоящих ремонтных работах предупреждали еще на прошлой неделе. На пр. Красноармейском, ул. Гоголя и пр. Социалистическом расставили соответствующие временные знаки. Однако не все автомобилисты оказались внимательными к изменению дорожной ситуации. Для многих, видимо, перекрытие всего перекрестка стало сюрпризом.
Интересно, что ПДД оказались не писаны даже для стражей порядка. Прямо на глазах редакции altapress.ru и других возмущенных пешеходов по тротуару проехал сотрудник полиции с коллегой на белом Hyundai. К сожалению, номера авто очевидцы не запомнили, поскольку были слегка шокированы такой наглостью. Камеры, которая могла бы зафиксировать нарушителей, на этом перекрестке нет.
Помимо легковых авто ПДД нарушают и грузовики. Им бордюр не мешает и подавно.
Напомним, перекресток закрыли для проезда с 8 утра 10 ноября до 21 часа 17 ноября. Это связано с работами по прокладке газопровода.
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