Барнаульцы превратили в проезжую часть тротуар недалеко от мэрии

Барнаульские водители объезжают перекресток по тротуару. Фото: altapress.ru. Барнаульские водители объезжают перекресток по тротуару. Фото: altapress.ru. Барнаульские водители объезжают перекресток по тротуару. Фото: altapress.ru. Барнаульские водители объезжают перекресток по тротуару. Фото: altapress.ru. Барнаульские водители объезжают перекресток по тротуару. Фото: altapress.ru. Барнаульские водители объезжают перекресток по тротуару. Фото: altapress.ru. Барнаульские водители объезжают перекресток по тротуару. Фото: altapress.ru.

О предстоящих ремонтных работах предупреждали еще на прошлой неделе. На пр. Красноармейском, ул. Гоголя и пр. Социалистическом расставили соответствующие временные знаки. Однако не все автомобилисты оказались внимательными к изменению дорожной ситуации. Для многих, видимо, перекрытие всего перекрестка стало сюрпризом.

Интересно, что ПДД оказались не писаны даже для стражей порядка. Прямо на глазах редакции altapress.ru и других возмущенных пешеходов по тротуару проехал сотрудник полиции с коллегой на белом Hyundai. К сожалению, номера авто очевидцы не запомнили, поскольку были слегка шокированы такой наглостью. Камеры, которая могла бы зафиксировать нарушителей, на этом перекрестке нет.

Помимо легковых авто ПДД нарушают и грузовики. Им бордюр не мешает и подавно.

Напомним, перекресток закрыли для проезда с 8 утра 10 ноября до 21 часа 17 ноября. Это связано с работами по прокладке газопровода.