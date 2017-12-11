Барнаульцу смягчили наказание за наезд на пристава, который хотел арестовать автомобиль

Сегодня, 14:41.
Происшествия

Жителю Барнаула, приговоренному к полутора годам за наезд на пристава, изменили приговор на условный, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Судебные приставы.
Судебные приставы. Фото: открытые источники в интернете.

Барнаулец был должником. В апреле для описи и ареста имущества к нему пришли приставы. Тогда мужчина наехал на представителя службы. В результате ЧП пристав получил травмы.

Инцидент произошел у здания отдела службы судебных приставов.

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