Бесперспективняк: власти Барнаула расторгли все контракты с оказавшимся в центре скандала подрядчиком

Уведомления о расторжении контрактов на общую сумму более 150 млн рублей "Строительная перспектива" получила 28 декабря 2017 года. Оправиться от такого новогоднего "подарка" она не может до сих пор. В одночасье фирма лишилась всего портфеля заказов.

В январе алтайское управление ФАС вбило еще один гвоздь в крышку гроба — внесло "СП" в реестр недобросовестных поставщиков. Это ставит крест на любых строительных перспективах компании, кроме судебных.

Краткое содержание

Срыв № 1. Котельная

5 октября 2016 года "Строительная перспектива" заключила контракт на реконструкцию котельной в поселке Центральном. Ее предстояло перестроить и перевести на газ до августа 2018 года. Сумма контракта составила 76,5 млн рублей.

В решении ФАС (копия есть в распоряжении редакции) говорится, что к концу 2017 года по десяти пунктам подрядчик отставал от графика на 25–147 дней, а к части работ даже не приступал. Это стало поводом расторгнуть контракт.

Позиция подрядчика

В компании говорят: иначе и быть не могло в тех условиях, в которые поставил фирму заказчик. Целый ряд документов чиновники выдали неоперативно. Например, рабочую документацию "СП" получила только через 145 дней после заключения договора, разрешение на снос деревьев — через 246 дней. С опозданием на месяц компании передали и саму площадку и разрешение на строительство. Документы на прокладку наружного газопровода мэрия не выдала вовсе.

Кроме того, заказчик несколько раз существенно менял проектно-сметную документацию без госэкспертизы. В последний раз — в ноябре.

"Были проблемы с качеством проектно-сметной документации, — говорит Алексей Сидоренко, коммерческий директор “Строительной перспективы”. — Мы направили заказчику более 50 обращений по этому поводу, но большую часть из них он просто проигнорировал".

Алексей утверждает, что сейчас представителей компании не пускают на стройплощадку. А там находится закупленное для котельной оборудование на 11,1 млн рублей. По его словам, оплату за него компания не получила, а вывезти технику не дает охраняющее площадку ЧОП.

Позиция мэрии

Председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Александр Кощеев утверждает, что техническую документацию и разрешение на снос деревьев отдали подрядчику еще в октябре 2016 года, сразу после заключения муниципального контракта. Он подтвердил, что обращения от "Строительной перспективы" были, но касались замены стройматериалов и несущественных проектных решений.

"Данные обстоятельства не могли служить причиной срыва сроков графика производства работ со стороны подрядчика", — говорит Кощеев.

Чиновник также сообщил, что мэрия просто не имела права оплатить поставку оборудования без его монтажа.

"Директора компании неоднократно уведомляли, что необходимо освободить стройплощадку, в том числе вывезти из здания котельной оборудование и инструменты, не принадлежащие заказчику", — сказал Кощеев, подчеркнув, что у подрядной организации есть доступ в помещение котельной "в любое удобное время".

Он рассказал, что продолжать реконструкцию будет другой подрядчик. Аукцион скоро объявят. Срок ввода в эксплуатацию объекта явно сдвинется. На сколько, чиновник не уточнил.

В "СП" отмечают: есть риск, что Центральный останется следующей зимой без тепла, так как существующая котельная полностью выработала свой ресурс и находится в аварийном состоянии.

Срыв № 2. Теплосети

Еще один контракт с властями города "СП" заключила в конце мая 2017 года. По его условиям нужно было за 80,8 млн рублей до конца сентября 2017 года отремонтировать 32 участка теплотрасс в разных частях Барнаула.

Далее ситуация в общих чертах повторяется. Мэрия утверждает, что по состоянию на 10 октября работы еще не завершились. Подрядчик парирует: это снова не по его вине.

Позиция подрядчика

Здесь также возникала масса вопросов к заказчику. Почти на каждом объекте что-то шло не по плану. Например, на проспекте Комсомольском менять трубы мешала электроподстанция. На других участках приходилось решать проблему соседства с водопроводом, газопроводом и электросетями. Примеров таких ситуаций в "СП" называют десятки.

Но главная проблема в том, что на некоторых участках старых труб просто не было. Получалось, нужно было не менять, а строить сети. А это дороже, дольше и сложнее — необходимо разработать проект, согласовать его и т. д. Проектов заказчик не предоставил.

"Из этого можно сделать вывод о том, что на торги выставлены объекты с нарушениями законодательства в области строительства", — комментирует Алексей Сидоренко.

По его словам, власти не заплатили его компании за выполненные и принятые работы по этому контракту 8,2 млн рублей.

В "СП" добавляют, что не смогли заменить оборудование в центральном тепловом пункте № 267 на ул. Анатолия, так как заказчик не предоставил проект, и не успели восстановить асфальт на паре объектов.

"Итог предпринятых комитетом в отношении подрядчика шагов — непроездная (без асфальта) ул. Промышленная и отсутствие централизованного отопления в детском саду № 263 на той же улице", — заявили в компании.

Позиция мэрии

Александр Кощеев утверждает, что все возникающие у подрядчика вопросы мэрия незамедлительно решала. При этом чиновник опроверг, что компания запрашивала проекты. "Тезис о том, что на торги объекты выставлены с нарушениями законодательства в области строительства, безоснователен", — заявил он altapress.ru.

Александр Кощеев уточнил, что "СП" не закончила работы по двум объектам. Их включат в план работ в 2018 году.

Факт

Известный барнаульский застройщик "ПСК “Строительная перспектива”" в 2017 году обратился в суд на компанию — героя нашей публикации с требованием сменить название. По мнению истца, ответчик незаконно пользуется именем застройщика и угрожает его репутации. Как рассказал Алексей Сидоренко, его компания пошла на мировое соглашение и скоро будет называться "Строй-Перфект".

Контракт преткновения

"Строительная перспектива" специализируется исключительно на выполнении муниципальных контрактов. За три года она выиграла более десятка тендеров на общую сумму почти 400 млн рублей. В основном это капремонт теплосетей, благоустройство дворов, реконструкция зданий и содержание дорог.

По словам Алексея Сидоренко, до лета 2017 года компания так серьезно не конфликтовала с мэрией. Однако известно, что проблемы начались, когда "СП" выполняла контракт на благоустройство 95 дворов по федеральной программе "Комфортная городская среда". Работы за 134 млн рублей нужно было выполнить до конца ноября.

17 августа 2017 года мэрия расторгла этот договор. Чиновники посчитали, что по 13 объектам "СП" критично отстала от графиков. Подрядчик намерен был обжаловать это решение. Если бы тяжба затянулась, Барнаул мог провалить важный федеральный проект накануне выборов в гордуму и в преддверии президентской кампании. После нескольких раундов переговоров администрация передумала расторгать контракт.

УФАС признало несостоятельной жалобу на аукцион по благоустройству дворов в Барнауле Чтобы выполнить в срок все работы, властям пришлось использовать административное давление на подрядчика, рассказывал начальник регионального управления по ЖКХ минстройтранса Андрей Голубцов. По его словам, "СП" заставили "взять на субподряд профессионалов". В "спасательную команду" вошла ПСК "Индустрия" Валерия Багдасаряна, которая изначально претендовала на этот контракт, но проиграла "СП" и безуспешно пыталась через ФАС отменить результаты аукциона. Прежде "Индустрия" традиционно побеждала в подобных тендерах. Помимо этого, "Строительной перспективе" стали диктовать, у кого покупать материалы, добавляют в компании. В частности, щебень и асфальт заставили покупать у краевых ДСУ по цене на 20–40% выше, чем указано в смете. В том числе это привело к тому, что на этом контракте фирма не заработала, а потеряла порядка 40 млн рублей, говорит Алексей Сидоренко. "Мы программу выполнили идеально, без нареканий от жителей. И успели бы в срок без всякой посторонней помощи. То, что на объекты зашли субподрядчики, не ускорило значительно ход работ", — утверждает он. У Александра Кощеева на этот счет другое мнение: "Уже на начальном этапе они не смогли выдерживать график. Только привлечением субподрядных организаций и при постоянном контроле администрации удалось обеспечить объекты инертными материалами и асфальтом". Председатель комитета добавил, что "Строительная перспектива" не смогла выполнить весь запланированный объем работ в срок, за что ее оштрафовали. Причину проблем с "СП" Александр Кощеев видит в том, что компания "не имеет своей производственной базы, парка техники и обладает небольшим штатом рабочих". "Подрядная организация испытывала серьезные проблемы по найму квалифицированных субподрядчиков в связи с отсутствием у предприятия оборотных средств. Также зафиксированы нехватка тяжелой техники (асфальтоукладчики, катки), перебои с поставками асфальтобетонной смеси, щебня, бортового камня", — говорит Кощеев.

В ближайшее время "СП" будет отстаивать свою позицию сразу в четырех делах в Арбитражном суде Алтайского края. В двух из них фирма просит суд восстановить контракты, которые мэрия разорвала в одностороннем порядке. В других требует от ФАС исключить компанию из реестра недобросовестных поставщиков. Пока этого не произойдет, "СП" не сможет получать новые заказы. Также подрядчик попросил разобраться в ситуации прокуратуру и полицию.