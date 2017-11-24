Биде и iPod-станция: президентский авиаотряд закупит в самолеты дорогое оборудование

В конкурсной документации сказано, что победитель должен будет отремонтировать интерьеры самолетов, используя материалы и оборудование из установленного перечня. Также приведен этот перечень, а в разделе о ценообразовании сказано, на какую стоимость ориентировались при составлении цены, пишет znak.com.

Если верить документам, при ремонте VIP-самолетов должны использоваться:

Биде за 365 и 722 тысячи рублей;

Пассажирские кресла за 1,696 млн рублей;

Водонагреватель за 2,358 млн рублей;

Трехкнопочный выключатель светильника за 203 тысячи рублей;

Герб РФ за 196 тысяч рублей;

Душевые кабины по цене от 2,4 млн до 6,1 млн рублей;

Кофеварка-эспрессо за 1,33 млн рублей;

42-дюймовые мониторы по 1,8 млн рублей;

iPod-станция за 466 тысяч рублей;

Усилитель звука за 1,696 млн рублей;

Держатель для туалетной бумаги за 59 тысяч рублей;

И т. п.

На каком количестве самолетов должен производиться ремонт, неизвестно. Всего у летного отряда в авиапарке несколько десятков воздушных судов.