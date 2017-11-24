Биде и iPod-станция: президентский авиаотряд закупит в самолеты дорогое оборудование

ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия", занимающийся авиаперевозками первых лиц государства, объявил тендер на 142 млн рублей на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и сопровождению в эксплуатации интерьеров и оборудования воздушных судов.
В конкурсной документации сказано, что победитель должен будет отремонтировать интерьеры самолетов, используя материалы и оборудование из установленного перечня. Также приведен этот перечень, а в разделе о ценообразовании сказано, на какую стоимость ориентировались при составлении цены, пишет znak.com.
Если верить документам, при ремонте VIP-самолетов должны использоваться:
- Биде за 365 и 722 тысячи рублей;
- Пассажирские кресла за 1,696 млн рублей;
- Водонагреватель за 2,358 млн рублей;
- Трехкнопочный выключатель светильника за 203 тысячи рублей;
- Герб РФ за 196 тысяч рублей;
- Душевые кабины по цене от 2,4 млн до 6,1 млн рублей;
- Кофеварка-эспрессо за 1,33 млн рублей;
- 42-дюймовые мониторы по 1,8 млн рублей;
- iPod-станция за 466 тысяч рублей;
- Усилитель звука за 1,696 млн рублей;
- Держатель для туалетной бумаги за 59 тысяч рублей;
- И т. п.
На каком количестве самолетов должен производиться ремонт, неизвестно. Всего у летного отряда в авиапарке несколько десятков воздушных судов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.