Биде и iPod-станция: президентский авиаотряд закупит в самолеты дорогое оборудование

Сегодня, 21:39.
Жизнь

ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия", занимающийся авиаперевозками первых лиц государства, объявил тендер на 142 млн рублей на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и сопровождению в эксплуатации интерьеров и оборудования воздушных судов.

Борт №1.
Борт №1. Фото: www.uacrussia.ru.

В конкурсной документации сказано, что победитель должен будет отремонтировать интерьеры самолетов, используя материалы и оборудование из установленного перечня. Также приведен этот перечень, а в разделе о ценообразовании сказано, на какую стоимость ориентировались при составлении цены, пишет znak.com.

Если верить документам, при ремонте VIP-самолетов должны использоваться: 

  • Биде за 365 и 722 тысячи рублей;
  • Пассажирские кресла за 1,696 млн рублей;
  • Водонагреватель за 2,358 млн рублей;
  • Трехкнопочный выключатель светильника за 203 тысячи рублей;
  • Герб РФ за 196 тысяч рублей;
  • Душевые кабины по цене от 2,4 млн  до 6,1 млн рублей;
  • Кофеварка-эспрессо за 1,33 млн рублей;
  • 42-дюймовые мониторы по 1,8 млн рублей;
  • iPod-станция за 466 тысяч рублей;
  • Усилитель звука за 1,696 млн рублей;
  • Держатель для туалетной бумаги за 59 тысяч рублей;
  • И т. п.

На каком количестве самолетов должен производиться ремонт, неизвестно. Всего у летного отряда в авиапарке несколько десятков воздушных судов.

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