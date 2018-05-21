Бывший краевой чиновник судится за право получать две пенсии и доплату из бюджета

Юрий Сметанин работал зампредседателя крайизбиркома с 2007 года — выборами он начал заниматься, отработав несколько лет в должности замначальника управления Росприроднадзора.

Но в конце 2016 года, когда закончился срок полномочий избиркома, его выдвигать уже не стали. Без должности Сметанин остался незадолго до пенсии (он родился в 1957 году).

А до избиркома и Росприроднадзора Сметанин больше 20 лет трудился в органах внутренних дел, где и заработал право на пенсию по выслуге лет. Он, как указано в материалах краевого суда, получал эту пенсию, работая в избиркоме. По данным ресурса declarator.org, его доход в 2015 году составил 2,17 млн рублей (вероятно, с учетом пенсии за выслугу). В 2014-м — 3 млн.

Три пенсии не положено

Однако ситуация изменилась, когда ему исполнилось 60. В мае 2017 года он оформил страховую пенсию по старости. А поскольку он занимал госдолжность 9,5 лет, то имел полное право еще и на доплату к страховой пенсии из краевого бюджета.

Пенсионерам, занимавшим государственную должность (это начальники ведомств и их замы), доплачивают до 50-75% от зарплаты, следует из краевого закона "О госдолжностях Алтайского края".

И в правительстве края Юрию Сметанину рассчитали размер доплаты: суммарно с учетом страховой пенсии по старости, фиксированной выплаты к ней она составит 67,5% его среднемесячного денежного вознаграждения. Но пояснили — ему надо выбрать, что получать: либо пенсию за выслугу, либо страховую пенсию с доплатой. От чего-то одного надо отказаться.

В материалах суда приводится часть ответа краевого департамента по вопросам госслужбы и кадров: "Случаев одновременного получения трех видов пенсии не предусмотрено".

Проиграл вчистую

Экс-чиновник с выводами не согласился, сославшись на законы. Одновременное получение пенсии за выслугу лет и страховой пенсии законы не только позволяют, но и напрямую указывают, считал он.

Его право как военнослужащего на пенсионное обеспечение (за счет средств федерального бюджета) гарантировано законодательством РФ. Правда, при этом из страховой пенсии исключается фиксированная выплата.

Сначала Сметанин решил признать незаконным решение комиссии алтайского правительства, которая и заявила о необходимости отказа от одной пенсии. В Железнодорожный райсуд он обратился в сентябре 2017 года. А перед этим Центр финансового обеспечения ГУ МВД России по краю по его заявлению временно приостановил ему выплату пенсии за выслугу лет — до завершения судебных разбирательств.

Но экс-чиновник проиграл как в районном суде, так и в краевом — ведь выбирать одну из пенсий требует краевой закон "О госдолжностях в Алтайском крае".

Противоречит нормам

Тогда Сметанин подал заявление в краевой суд и попытался признать недействующим пункт краевого закона, который предписывает пенсионеру, занимавшему госдолжность, выбирать один из вариантов.

Он считал, что право субъекта РФ устанавливать за счет средств собственных бюджетов дополнительные социальные гарантии для пенсионеров не означает, что он, субъект, вправе приостановить или отменить гарантии и меры соцподдержки военнослужащих, предоставленные федеральными законами.

То есть требование отказаться от одной из пенсий противоречит федеральным нормам, определившим право военнослужащих на пожизненное гособеспечение, полагал он.

Суд отказал

Однако 10 мая краевой суд ему отказал. Судья счел, что Сметанин ошибочно толкует нормы, и краевой закон вовсе не противоречит федеральному законодательству.

И даже наоборот: закон "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" не допускает одновременное получение пенсий. А прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в связи с приобретением права на другой вид пенсии предусмотрено законом.

Пока не ясно, будет ли экс-чиновник и дальше бороться за право на одновременное получение двух пенсий и доплаты.