Нескольким тысячам жителей Алтайского края отказали в пенсии. Как этого избежать?

"Отказники" — не бездельники

По состоянию на 1 октября 2017 года, управления Пенсионного фонда РФ в городах и районах края вынесли более 2 тыс. решений об отказе в назначении страховой пенсии по старости (это обычная пенсия, которую получает большинство).

Причины этого разные. Кому-то из них не хватило страхового стажа по заявлению о назначении досрочной пенсии, поясняют в отделении ПФ. Кто-то дошел до пенсионного возраста, но страховой стаж оказался меньше восьми лет, а набранные баллы — меньше 11,4.

Вероятно, большинство из "отказников" — не бездельники, которые всю жизнь жили за чужой счет. Скорее, это люди, за которых работодатели не платили взносы в Пенсионный фонд или выплачивали им "черную" или "серую" зарплату.

Страховой стаж — это период работы (и иной деятельности), за который начислялись и уплачивались страховые взносы. В стаж включаются и другие периоды — например, отпуск по уходу за ребенком. Пенсионные баллы начисляют за каждый год официальной работы, они зависят от "белой" зарплаты.

Зарплата и пенсия

Мы уже писали, что с 2015 года страховую пенсию по старости назначают не только потому, что женщина достигла 55 лет, а мужчина — 60. Теперь нужно накопить страховой стаж (не меньше 8 лет в 2017 году) и пенсионные баллы (как минимум 11,4 в этом же году).

Обязательно соблюдение обоих требований, пояснил Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю.

Откуда берутся баллы?

Баллы рассчитывают по формуле. Они прямо зависят от нашей зарплаты. Причем официальной — ведь работодатели платят взносы в ПФР только с "белой" зарплаты. И чем она выше, тем больше у нас накопится баллов. Узнать, сколько баллов "весит" наша зарплата в конкретному году, можно — введите ее на калькуляторе на сайте ПФР.

Страховая пенсия по старости = сумма пенсионных баллов х стоимость балла + фиксированная выплата. За каждый год более позднего выхода на пенсию даются премиальные баллы и увеличивается фиксированная выплата.

Арифметика серой зарплаты

Заработать пенсионные баллы, вообще-то, можно без особых проблем. К примеру, получая среднюю для края зарплату (21 961 рубль по итогам девяти месяцев), вам начислят в этом году 3,01 баллов. Если у вас впереди еще 10 лет работы, требования (30 баллов к 2025 году) вы выполните.

Если же работодатель официально платит вам "минималку" — в этом году это 7,8 тыс рублей — то получите вы за это всего 1,07. С такой зарплатой на пенсию можно и не накопить. А ведь это весьма распространенное явление.

Максимальное количество баллов, которые можно заработать в 2017 году, 8,26 (для этого надо получать чуть больше 60 тыс. рублей). В 2018 году максимум составит 8,7. Стоимость одного пенсионного балла в 2018 году увеличится с 78,58 до 81,49 рублей.

Трудиться до седин

Второй вопрос — о страховом стаже.

В алтайский Пенсионный фонд обратился мужчина — он к своим почти 60 годам накопил всего шесть лет страхового стажа, рассказал Борис Трофимов. То есть за всю его трудовую жизнь работодатели только шесть лет перечисляли за него взносы в ПФР.

Между тем, требования каждый год повышаются. В 2018 году этот стаж должен быть не меньше девяти лет, количество баллов (их суммируют за каждый год официальной работы) — не меньше 13,8. К 2025 году это 15 лет и 30 баллов - только после этого повышать требования не планируется.

Получается, этот мужчина сможет заработать требуемый стаж, если будет трудиться еще девять лет, а на его работе будут все это время добросовестно платить взносы.

Второй вариант для него — социальная пенсия. На нее имеют право женщины в 60 лет и мужчины в 65 — те, кто не заработал требуемое число баллов или страховой стаж. И только те, кто не работают.

8623 рубля — таков средний размер социальной пенсии в Алтайском крае (на 1 января 2017 года), сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю. С 1 апреля 2018 года на 4,1% будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе — социальные.

Пропавшие годы

До недавнего времени тот факт, что работодатель не платил взносы, для назначения пенсии не имел значения. Борис Трофимов напоминает, что в 2007 году Конституционный суд РФ вынес постановление N 9-П, согласно которому наше право на получение пенсии от этого не зависело.

Но теперь ситуация изменилась. По новому закону №400-ФЗ "О страховых пенсиях", вступившему в силу 1 января 2015 года, в страховой стаж включают периоды работы при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались взносы в ПФР.

Основным документом, подтверждающим вашу работу, являются сведения индивидуального (персонифицированного) учета. Так что сейчас получается так: если работодатель сэкономил на взносах и год их за вас не платил — этот год вам в страховой стаж просто не зачтется.

Справедливо ли это? Вопрос дискуссионный. Но сегодня так.

Следите за кабинетом

Между тем, работодатели сплошь и рядом нарушают закон и страховые взносы в Пенсионный фонд не уплачивают. А потом банкротятся, закрываются - и взять с них, увы, нечего. Когда сведения об уплате взносов в конце 2016 года передавались из ПФР в налоговую службу, безнадежная задолженность по взносам составила около 500 млн рублей. Сколько людей стоит за этими долгами? Наверное, немало.

Должниками являются и частные компании, и муниципалитеты, а иногда и госучреждения. К примеру, в материалах арбитражного суда есть информация, что в прошлом году "НИИ садоводства им. Лисавенко" (теперь это часть "Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий") задолжал Пенсионному фонду за девять месяцев 2016 года около 1,5 млн рублей.

По крайней мере, с муниципалитетами в этом году проблема будет решена, полагают в ПФР.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

На прошедшей сессии АКЗС было принято решение об увеличении расходной части бюджета края на 2 млрд рублей и направлении этих денег на погашение задолженности муниципалитетов перед бюджетом и внебюджетными фондами. Задолженности перед Пенсионным фондом на 1 января у алтайских муниципалитетов не должно быть. Тема будет закрыта за счет бюджета.

В любом случае Борис Трофимов советует всем работникам следить за состоянием индивидуального лицевого счета через "личный кабинет" на сайте ПФР или же обращаться за справкой в клиентскую службу фонда.

А если работодатель требования закона игнорирует, обратитесь, в первую очередь, к нему. Это ваше право.