Бывший вице-губернатор Петербурга признался в хищениях при строительстве "Зенит-Арены"

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал вину в хищении более 50,4 миллиона рублей при строительстве "Зенит-Арены", сообщают РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Шестнадцатого октября 2017 года фигурант вину признал", — говорится в сообщении.
Оганесяна задержали в Москве и заключили под стражу в ноябре прошлого года по делу о хищении более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены" генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ".
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Стадион на в Санкт-Петербурге начали сторить в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.
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