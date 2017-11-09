Бывший вице-губернатор Петербурга признался в хищениях при строительстве "Зенит-Арены"

Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Шестнадцатого октября 2017 года фигурант вину признал", — говорится в сообщении.

Оганесяна задержали в Москве и заключили под стражу в ноябре прошлого года по делу о хищении более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены" генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ".

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Стадион на в Санкт-Петербурге начали сторить в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.