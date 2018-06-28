Как барнаулец построил бизнес на церковных куполах

Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Олег Апаликов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Олег Апаликов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Олег Апаликов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Олег Апаликов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Олег Апаликов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мастерская Олега Апаликова. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Олег Апаликов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Олег Апаликов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

— Вы много лет назад выкупили станок на заводе синтетического волокна и начинали с напыления нитридом титана зубных протезов. Как в вашей жизни появились церковные купола? Случайно?

— Наверное, господин великий случай сыграл свою роль. Много лет назад ко мне пришел человек из Никольской церкви и спросил, могу ли я напылить пластинки из нержавеющей стали — он хотел обшить ими деревянный крест. Видимо, он узнал о нас от тех, кто напыляет зубные протезы.

Пластинки мы ему напылили. Но с первого раза тема меня не зацепила. Потом было несколько звонков из епархии с просьбой о напылении. А через какое-то время в Барнаул приехали мастера из Челябинска — делать центральный купол собора Иоанна Богослова, что на Шумакова — Балтийской.

Я ходил вокруг, присматривался. И понял, что могу сделать лучше, приложив мозги, переведя дело на научные рельсы и применив хорошие инженерные программы. После этого с моим отцом Юрием Игнатьевичем мы спроектировали гибочные станочки и начали делать.

— Купол — заметная часть храма. Страшно было самый первый заказ выполнять?

— Мне и сейчас страшно. Купол у всех на виду, и, кроме того, это самая неремонтопригодная часть храма, его не переделать. Первые наши купола стоят на церкви в Первомайском районе, в селе Журавлиха.

— Что вы тогда делали сами?

— Сам рисовал эскиз и проект (это я делаю и сегодня) и сам монтировал главный купол. Стоял на лестнице внутри шатра и принимал его на высоте метров двадцати. Помню, тогда был сильный ветер и купол болтало из стороны в сторону. Но все получилось, и уже после меня работали сварщики.

Плечико к плечику

— Насколько я понимаю, все купола делаются по индивидуальному проекту. А вы сами ищете заказчика или он вас находит?

— Нам звонят и священники, и меценаты — словом, заинтересованные люди. 99,9% наших заказов — купола православных церквей. Но мы выполняем работу и для мечетей.

Получив заказ, я рисую эскиз в инженерной программе и посылаю заказчику. Если он согласен с формой и размерами, мы его утверждаем, согласуем цену. А дальше идет согласование креста. Крест — не менее сложная вещь, чем купол, но в нем больше простора для творчества. Когда все согласовано, готовим проект и чертеж в программе "Автокад" или "Компас".

— Купола бывают разной формы. Из каких соображений вы исходите, когда рисуете эскиз?

— Чтобы понять, какая необходима форма, нужно знать, что за строение находится под куполом. Основным законодателем мод, если можно так сказать, является собор Василия Блаженного в Москве и церкви Кремля. Все каноны я, конечно, изучал... Но один священник, монах, как-то сказал мне: "Не я у тебя являюсь заказчиком. Я только посредник. И раз тебя поставили на это место делать эту работу, значит, плохо ты не сделаешь". В какой-то мере я с этим согласен.

Тем не менее мы ничего не делаем "на коленке" и рассчитываем четкие параметры и каркаса купола, и облицовочных элементов. Шашки, которыми мы облицовываем купол, должны ровненько встать плечико к плечику в каждом ряду, а последние две — застегнуться. Здесь играет роль качество конструкции. Если она кривая, они не сойдутся. Если впадина — шашки наедут друг на дружку, и будет плохо.

Девственно чистый

— Читала, что впервые золотить купола нитридом титана в России решились для храма Христа Спасителя. И будто бы через несколько лет они потемнели. Купол может потемнеть?

— Шашки делают из нержавеющей стали, темнеть там нечему. Купола на храм Знаменского женского монастыря наша фирма изготовила 10 лет назад, и они сияют, как прежде. Вполне возможно, что сама подложка, на которую напылялся нитрид титана в Москве, была плохого качества.

— Московские производители куполов такую сталь покупают чуть ли не в Испании и Германии. Где вы ее берете?

— На заре своей деятельности мы покупали сталь завода компании "Мечел". Но он перестал ее выпускать. Да и качество было не очень: ножи быстро тупились, к тому же листы не были закатаны в пленку. Сейчас проще покупать сталь в Китае.

— Эта пленка — обязательная часть технологии?

— А иначе напыление получится некачественным. Если лист лежит на складе без пленки, если его разгружали, пусть даже в перчатках, — все. Жир с рук впитывается в металл на микроуровне — видно даже отпечатки пальцев, хоть дактилоскопию проводи. Перед самой камерой, в которой происходит напыление, мы пленку снимаем, обезжириваем поверхность спиртом и тут же этот девственно чистый лист ставим в камеру.

— Поверхность защищена от града и метеоритов?

— Насчет метеоритов не знаю — не падали еще. Что касается града, то толщина металла подобрана так, чтобы иметь механическую прочность. Сделать тоньше — может быть вмятина. Толще — нет необходимости, да и вес купола сразу возрастает. Математический принцип: необходимое и достаточное.

Но однажды механическое повреждение все же было. Купола везли в Красноярский край по гравийной дороге, и большой кусок гравия от встречной машины прилетел и повредил два фрагмента. Заказчик — директор сельхозпредприятия — прислал фотографию и попросил исправить.

Мы подняли чертежи, нашли эти фрагменты, изготовили и отправили транспортной компанией. Местному рабочему я объяснил, что делать, он "загнал" новые шашки на место, пригласил заказчика и попросил: покажи, где были повреждения. Тот даже не смог найти.

Краткое содержание

Спасибо инспектору

— Один из куполов Александро-Невс­кого храма в Барнауле весил четыре тонны. Не представляю, как вы доставляете их на место.

— Везем на фурах, на Камчатку доставляли на теплоходе, в Подмосковье — по железной дороге (тот купол мы изготовили по заказу РЖД). А крупные купола собирают на объекте из тех элементов, которые мы изготовили здесь, на нашей площадке.

ГИБДД не разрешает провоз грузов более 2,5 метра шириной. Иногда мы немножко нарушаем — везем купол 2,6 метра в диаметре. Но останавливают нас крайне редко, за что инспекторам большое спасибо.

— Какое самое далекое от Барнаула место, где стоит ваш купол?

— Поселок Диксон на Таймыре, Палана на Камчатке. Япония, остров Кюсю — там построили православный храм на месте гибели русских моряков по проекту нашего архитектора Петра Ивановича Анисифорова.

— Колокольня Александро-Невского храма имеет высоту 40 метров. Как поднимали на нее?

— На эту колокольню купол поднимал 100-тонный кран из Барнаула. А чтобы установить 10-метровый центральный купол на храм Знаменского женского монастыря, кран пригнали из Новосибирска — такая техника в нашем крае тогда не водилась. Вместе с краном приехал полуприцеп КамАЗ, который вез бетонные блоки-противовесы.

Но крановщики не любят с нами работать — мы монтируем быстро, потому что хорошо готовимся. Можем и за час установить, а у них минимальный срок работы — два часа.

— У вас был случай, когда вы доставили купол на остров. Расскажите об этом.

— На турбазе "Шале Прискальный" в Горном Алтае часовню поставили на острове. И чтобы доставить туда купол, мы привязали его к поддону, а потом несколько человек на носилках несли его по мостику.

Затем мы установили наклонные деревянные брусья, а на поддоне сделали ограничители движения — прибили доски. Четыре человека забрались на часовню и веревками потихонечку подняли купол и приварили. Но он был небольшой — всего килограммов 100.

Стимул меняться

— Ваша фирма на большой части Сибири и Дальнего Востока почти монополист по куполам. Что это означает для вашего бизнеса? Вы можете установить любую цену?

— Ни в коем случае. Мы оперируем теми финансами, которые есть у заказчика. Немаловажный фактор — само место, где будут ставить купола. Если звонит батюшка из далекого прихода, где нет дорог и живет десять человек, но надо построить часовню, мы же понимаем, что с финансами там сложно. В этом случае делаем все возможные скидки, отметаем непредвиденные расходы, часть иногда берем и на себя.

Мы работаем для Сибирского региона. А финансовые потоки здесь совсем не такие, как в Москве, поэтому у нас цены ниже. В определении цены, конечно, есть свои сложности: большая часть сырья покупается за валюту в Китае, Финляндии, Швеции, Германии. А курс доллара скачет.

— Мне один производственник говорил, что на работу с оборудованием предпочитает брать людей с высшим образованием именно потому, что их можно научить. Вы тоже?

— Большинство наших сотрудников окончили институт. 10 лет в школе, пять в институте — и они продолжают идти этим же путем, учатся, совершенствуются. Есть, например, профессиональные сварщики, я их еще и переучиваю под требования рынка — например, на жестянщика.

Мне вообще интересен человек, который хочет заработать 100 тысяч. И я буду стараться, насколько это в моих силах, дать ему эту возможность. А если ему достаточно 30 тысяч, он не будет стремиться повышать производительность труда, не будет ничего придумывать, включать мозги. Он для меня потерян. Все, кто со мной работает, это творческие люди, профессионалы высокой квалификации.

Специальный вопрос

— Конкуренция — двигатель прогресса. Что вас, почти монополиста, мотивирует вносить усовершенствования в свою технологию?

— Раньше у меня была мечта — построить свой завод. Все, что смог, я реализовал здесь. Приходилось напрягать и нервы, и мускулы, и мозги. И мы набрали достаточно неплохую, как мне кажется, скорость и производительность труда.

Раньше каркас варили за неделю, сейчас — за день. Причем раньше этим занимались двое, сейчас один — высока степень наработки динамических стереотипов.

Здесь многое зависит от того, что умеет человек. У нас многие умеют многое. Думаю, предприятие развивается, потому что все многостаночники. И я, наверное, самый первый из них.

О чем еще рассказал собеседник

О полном цикле — Мы почти все делаем здесь. Покупаем только сырье. И хотя мы не конечный продукт производим, но у нас высока степень переработки. Есть люди, которые только напыляют лист. Есть те, кто занимается только лазерной резкой. У нас все в одном месте, и всю работу делают 12 человек. О цвете купола — Золото дает напыление нитридом титана. Голубой, синий и зеленый цвет — оксид титана в зависимости от толщины слоя. На Покровском соборе в Барнауле по просьбе владыки мы все купола сделали разными. Купол колокольни синий с золотой полосой. Левый и правый приделы — винтовые купола: синий с золотом закручены серпантином в правую и левую стороны. На алтаре мы предложили ломаную линию — владыка идею одобрил.

Блиц

— Когда видите дело рук своих, это доставляет удовольствие?

— Когда еду по новому мосту и вижу, что молодежь фотографируется на фоне куполов, это приятно.

— Вы стали более религиозным за время изготовления куполов?

— Нет. Наверное, советское воспитание не позволяет.

— Вы пользуетесь господдержкой?

— Нет. Еще я не беру кредиты. Мы не настолько богаты, чтобы содержать банкиров. Когда четыре года назад покупали наше помещение, я взял взаймы у своего друга.

Что известно об Олеге Апаликове

Олег Юрьевич Апаликов родился в Барнауле 13 декабря 1968 года. Учился в школах № 22 и № 86. Службу в армии прошел на Курильских островах в погранвойсках. Окончил Алтайский политехнический институт (инженер-конструктор).

Еще в студенческие годы начал работать на заводе синтетического волокна, где был оператором, а затем начальником участка. После банкротства предприятия выкупил станки для напыления.

В 2001 году зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. Занимается изготовлением куполов, церковной утвари (кресты, иконостасы, люстры, подсвечники), мелких изделий и элементов дизайна из металла, упрочнением инструментов и многим другим. Весь бизнес связан с ионно-вакуумным напылением.

Факт

Изготовление купола — в основном ручная работа