Шок-выборы, лихие пьяные школьники и неудачная алтайская шутка над ЦРУ: как мы жили в 2004 году, 18+

В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы в 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы в 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Митинги в 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Митинги в 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первая пресс-конференция Михаила Евдокимова на посту губернатора в 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году паводок в Затоне. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году паводок в Затоне. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Михаил Евдокимов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Первый "лежачий полицейский". Фото: Олег Богданов. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году обокрали редакцию "Банкфакса". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году Колганов и пенсионер. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульский лигр в 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульский лигр в 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Родительский день в 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мода в 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мода в 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Военные сборы в 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Военные сборы в 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Паводок в 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В 2004 году. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Краткое содержание

Рост цен и местами зарплат, НДС 20% и пенсионные преобразования

Средняя зарплата по России тогда составляла 6740 рублей, а в Алтайском крае — 3995 рублей при прожиточном минимуме в 2363 рубля. При этом цены в краевподнялись на 8,5%, их максимальный рост зафиксирован в сфере услуг — 15,5%.

Путин поставил перед правительством новые задачи: доступное жилье, здравоохранение и образование. В жилищке он предложил запустить систему кредитования, а также снизить ставку НДС с 20% до 18%. После этого ставку снизили.

Резко подорожало мясо. За говядину стали просить сразу на 10–15 рублей больше. Это связывали с вывозом мяса в более богатые соседние регионы.

Сахар вырос в цене больше чем на два рубля — с 16,2 до 18,5 рубля за килограмм.

В июне резко подорожал бензин. Это ударило по кошельку автовладельцев и подстегнуло повышение цен на газ и уголь.

В Барнауле увеличили стоимость проезда на общественном транспорте: в автобусах до 7 рублей, в маршрутном такси — до 9, в электротранспорте — до 5 рублей.

За год дважды проиндексировали пенсии. В общей сложности их увеличили на 18%. В финансовом выражении — на 240 рублей.

Сельским учителям, врачам и работникам культуры вместо скидки на оплату услуг ЖКХ решили выдавать по 200 рублей.

Правительство повысило акцизы на нефтепродукты и алкоголь, автомобили и сигареты.

"Алтайэнерго" тоже не отставал и поднял тарифы. Компания настаивала на повышении на 20,5%. Администрация края смогла удержать рост платы только на 17%.

Повысили зарплаты коммунальщикам и... чиновникам.

Правительство РФ решило включить в пенсионный стаж службу в армии и полтора года по уходу за ребенком после его рождения.

В связи со слухами о грядущем банковском и не только кризисе барнаульцы кинулись снимать деньги в банкоматах.

Как-то так

14 марта прошли выборы президента России. Победил... Владимир Путин.

Барнаул готовился к последнему звонку как к нехилой чрезвычайной ситуации — как минимум подобию Дня десантника. "Во-первых, толпа подростков, избавившихся от бремени учебы, по определению неуправляема. Во-вторых, последний звонок — это единственный день, когда педагоги разрешают ученикам употреблять спиртное прямо в стенах родной школы", — писал тогда altapress.ru. "Напьются и обязательно попрутся на речной вокзал, будут с нового моста в воду п(б)левать, — прогнозировал накануне праздника барнаульский участковый. — Все паскудство творится в основном там. А еще в летних кафе".

Барнаульский парень переполошил США и прославился на весь мир. Студент АлтГТУ им. Ползунова написал шуточное, по его мнению, письмо, в котором угрожал взорвать американское метро. Письмо заканчивалось словами: "Вы все умрете. Аллах акбар!". Американцы очень серьезно отнеслись к посланиям из России и на несколько часов прекратили работу метро, эвакуировав всех людей, находившихся там.

США ввели санкции в отношении бийского завода "Алтай". Не в ответ на действияВсем американским правительственным учреждениям и организациям запретили заключать с "Алтаем" любые контракты и оказывать заводу любую финансовую помощь.

На месте стадиона "Локомотив" (в центре Барнаула у вокзалов) анонсировали стройку подобия московского "Манежа". По проекту планировалось возвести несколько сцен, создать парковую зону с фонтанами, под землей расположить торговые ряды, кафетерии и парковку. Украшением проекта должен был стать купол, практически такой же, как на Манежной площади.

"Смотри, смотри! Менты ментов бьют... Чудеса! Ментовое побоище!". В Барнауле прошли учения силовиков.

По Барнаулу поползли слухи, будто здание ДК "Сибэнергомаш" намерен купить Александр Ракшин, чтобы открыть либо спортивный центр, либо очередной супермаркет.

В бийском роддоме № 1 нечаянно подменили новорожденных. Уже дома, через несколько часов после выписки, мать заметила, что в конверте вместо ее дочери лежит чей-то мальчик.

На первой пресс-конференции Евдокимова появились колоритные охранники: один в широкополой черной шляпе с рацией в кармане, а другой — в кожаной тужурке.

Барнаул только начал обрастать новостройками. Altapress.ru называл основные минусы новых спальных районов: "долго добираться на транспорте", "недостаточное количество магазинов, аптек, детсадов", "грязь из-за строящихся домов".

В Барнауле строили первый гиперсовременный ТЦ — "Пассаж". "Все этажи в нем будут соединены эскалаторами, для Барнаула это в новинку. Фасад отделывают по новой технологии, ранее в крайцентре не применявшейся, — итальянским керамогранитом", — презентовал проект Александр Деринг.

Старый клен упал и убил трехлетнего мальчика. Пострадал еще один ребенок - ветки дерева придавили ему ноги. После этого случая жители Потока надеялись, что их "избавят от трухлявой опасности".

Стоимость "двушки" в центре составляла 810 000 рублей, а в новых районах — 670 000 рублей.

В Бийске часто происходили пожары: за год зафиксировали более 230 возгорани1, погибли 33 человека. Поговаривали, что это все из-за покосившегося на церкви креста.

На Алтае обосновался "МегаФон".

Самыми криминальными районами Барнаула были: улицы, прилегающие к территории железнодорожного вокзала (особенно дворы на улице Профинтерна), район гостиницы "Барнаул", дворы Дворца культуры "Сибэнергомаш" и торгового центра "Норд-Вест", пересечение улиц Деповской и Молодежной, квадрат Деповская – Строителей – Ленина – Молодежная и дворы вдоль проспекта Красноармейского. В основном здесь орудовали "малолетки". Жириновский в барнаульском "Колизее" раздавал 100- и 500-рублевые купюры.

Появился проект автодороги в КНР, которая должна пройти через знаменитое плато Укок.

В Барнауле начали штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО.

На Алтае был мощный паводок. Всего частично или полностью затопило 3000 домов. В Камне-на-Оби даже вводили режим ЧС. В Затон паводок по традиции тоже нагрянул. В Барнауле появился лежачий полицейский — на ул. Попова, между А. Петрова и Энтузиастов. Его установили потому, что на улице положили немецкий асфальт. Дорога была такого отличного качества, что водители стали разгоняться до 120 км/ч.

В Сростках поставили знаменитый памятник Шукшину.

Комитет по печати, связи и информации администрации края пытался ввести цензуру в городских и районных газетах и телерадиокомпаниях, которые подконтрольны комитету.

В России решили сделать длинные январские каникулы. Правда, с разрывом на 6 января— предполагалось, что этот день будет рабочим. Злоумышленники вырезали 700 метров из трубопровода станции ТЭЦ-2. Общий ущерб оценивали более чем в 7,5 млн рублей. Ситуацию обостряло то, что поврежденный трубопровод был резервным, то есть рассчитанным на случай аварии.

Футбольный матч между сборными командами Португалии и России, который прошел в рамках отборочного турнира к ЧМ-2006 года, закончился со счетом 1:7. Это было самым разгромным поражением за новейшую историю сборной. Матч окрестили "ночным позором".

В России решили ограничить продажу сигарет рядом с вузами, больницами и школами.

На Алтае более 100 журналистов выступили против черных политических провокаций в адрес депутата Госдумы Владимира Рыжкова. Журналисты сообщали, что некие люди от имени Кремля или местной власти предлагали написать "заказуху" на депутата. Приезжие бандиты убили сына экс-губернатора Сурикова. Следствие установило, что четверо иркутян приехали в Барнаул еще в июле. Они постоянно меняли квартиры, жили на широкую ногу, успели совершить несколько разбойных нападений.

У "Марии-Ра" было 42 магазина. Уже на тот момент она была самой мощной торговой сетью за Уралом.

В Барнауле начали работать эвакуаторы. Оплата за доставку единицы техники, если инспектор сам довез ее до стоянки — 200 рублей, за транспортировку с использованием тягово-сцепного устройства — 300 рублей, с использованием эвакуатора — 600 рублей.

Частные инвесторы решили построить ГЭС в Горном Алтае. Это были самые реальные намерения. Доходы республики от эксплуатации ГЭС могли составить 300 миллионов рублей в год.

Новый губернатор Евдокимов предложил укрупнить районы региона. По его мнению, укрупнение позволило бы значительно сократить управленческий аппарат и, следовательно, расходы на него, тем самым высвободив деньги на другие нужды края. В Барнауле 30-летний мужчина, доехав до конечной остановки трамвая 2-го маршрута, взял в заложники водителя. "Террорист" — житель Благовещенского района — раньше уже не раз бывал в Чеченской Республике и хотел попасть туда снова. Захватом заложника он решил обратить на себя внимание.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что хочет объединить Кузбасс, Алтайский край и Томскую область в один регион.

Центробанк России приступил к выпуску в обращение модифицированных денежных банкнот достоинством 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей.

В крае проводили массовую вакцинацию взрослых против кори. Такое решение приняли после участившихся случаев заболевания корью в 2003 году.

Заголовки

"Единая Россия — нищета без блеска". "Пасхальные праздники в Барнауле. Абрамова разбила Ракшину яйцо. Пасхальное". "Жить будем весело, но непредсказуемо". "Скромное обаяние авторитаризма (о Белоруссии)".

"И морда красная такая…" Как выборы в Алтайском крае поставили в ступор всю Россию

По итогам второго тура выборов пост губернатора Алтайского края занял юморист Михаил Евдокимов. Это стало неожиданностью для экспертов, Кремля и частично жителей Алтайского края.

Заголовки федеральных СМИ: "Российская газета" — "Смех смехом. А губернатором Алтайского края стал Михаил Евдокимов".

"Ведомости" — "Страна чудес: разгул демократии".

"Время новостей" — "Губернатор от партии смеха. На посту главы Алтайского края Михаилу Евдокимову будет не до шуток".

"Независимая газета" — "Угольный аншлаг. Неизвестные политические инвесторы удачно вложились в алтайского губернатора".

"Известия" — "Алтай выбирает "Аншлаг". Юморист Михаил Евдокимов стал губернатором".

Евдокимов выиграл у "политического тяжеловеса с сильной волей и развитым стремлением к власти" — Александра Сурикова, действующего губернатора, который собирался идти на пост в третий раз.

Программа Сурикова была ясна и "обычна", а евдокимовская, как писал тогда altapress.ru, была больше похожа на советскую агитацию и не содержала никакой конкретики.

Сравните:

Из предвыборной рекламы Евдокимова ("СК", 2004 год) — Но ваши личные намерения достаточно серьезны?

— Достаточно серьезны. Если народ сам хочет что-то изменить. Но если народ сам не хочет, то как я могу идти и говорить, что я хороший? Сколько можно убеждать в том, что я не предатель? Это же смешно.

— У вас будет сильный конкурент — действующий губернатор.

— Все будет зависеть от народа.

— Но народ, наверно, нужно в чем-то убедить.

— Никого ни в чем я не собираюсь больше убеждать в этой жизни. Поеду в тайгу жить. Еще одна реклама ("СК", 2004 год) — Так вот станете первым лицом края. Как будете реагировать на замечания соседей — мол, юморист у руля Алтая?

— Вы фильм про Мюнхаузена видели? Там есть замечательная фраза насчет того, что все глупости в этом мире делается с умным лицом. Вот так вот. А со сцены я уже ушел. Что дальше будет — посмотрим. Быть первым — судьба тяжелая. Ко когда понимаешь, сколько всего сделал и при этом ничего не украл, ничего не зажал где-то, хорошего человека не обидел, в этом и есть счастье. В этом и есть смысл всей моей жизни, пожалуй. Увидеть, как Алтай вновь станет сильным. Из политрекламы Сурикова ("СК", 2004 год) Работая на посту главы администрации, Я ДОБЬЮСЬ: увеличения средней заработной платы жителей края более чем в два раза,

строительства 50 современных школ и больниц,

реализации программы увеличения соцподдержки пенсионеров,

ускорения газификации жилья в городах и селах края,

сохранения районного коэффициента,

интенсивного развития переработки сельхозпродукции,

проведения поэтапного снижения цен на услуги ЖКХ, сокращения численности административного аппарата и ориентации его на разрешение проблем простых людей. <...> Я создам новую команду эффективных управленцев, в которой будут сочетаться энергия молодости, знания и профессионализм опытных людей. В следующие четыре года моей работы на посту главы администрации я добьюсь резкого повышения уровня жизни в крае. Для этого администрация уже начала поддержку двухсот инвестиционных проектов...

Считалось, что победа Михаила Евдокимова стала результатом системного кризиса власти на Алтае. Тогда проиграли выборы примерно половина действующих глав районных администраций, в Барнауле и Бийске из-за голосования "против всех" не смогли избрать гордумы, а в Барнауле ко всему прочему не выбрали шесть депутатов крайсовета. За шоком от самого факта избрания Евдокимова пришла обескураженность от кадровой политики нового губернатора. Команда экс-аншлаговца создавалась из "варягов" и местных кадров. При этом формировалась как калейдоскоп: люди приходили и уходили, "прыгали" с поста на пост. И все это — в кратчайшие строки. Когда кадровая чехарда показала себя во всей красе, председатель крайсовета Александр Назарчук и 28 депутатов обратились с открытым письмом к губернатору края. Они отмечали, что "модель, когда в регион привозили несколько команд управленцев, Алтайскому краю не подходит". Вслед за победой Евдокимова в середине 2004 года Путин принял решение назначать глав региона (позже выборность частично вернули). Все говорили, что этот шаг тесно связан с событиями на Алтае. Но, выступая по телевидению, Путин увязал свою инициативу с трагедией в Беслане (см. ниже). Мэр Москвы Юрий Лужков, комментируя идею назначения губернаторов заявил: "Сейчас мы часто видим, что во главе органа исполнительной власти появляется человек интересный, словоохотливый, говорливый, юмористичный, в политическом плане любопытный, экстравагантный. Но нам нужны деятельные и эффективные руководители" (цитата по "АиФ", 2004 г.).

Год смертей и взрывов

2004-й был одним из самых трагически насыщенных годов нулевых. Практически за всеми терактами стоял "боевой генерал", лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

В феврале и марте террористы взрывами вывели из строя два магистральных газопровода и Московскую водообогревающую электростанцию, три высоковольтные ЛЭП. Цель взрывов – оставить Москву без отопления.

Также в феврале на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" в сторону центра в Московском метрополитене подорвал себя смертник. В результате теракта погибли 42 человека (не считая самого террориста), свыше 250 получили ранения.

9 мая на стадионе "Динамо" в Грозном прогремел взрыв, в результате которого был убит президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Согласно официальным данным, 7 человек погибли, более 50 получили ранения.

В августе прогремел взрыв на Каширском шоссе, террористка-смертница взорвала себя около входа на станцию метро "Рижская". Погибло не менее 10 человек.

В июне на рынке Самары взорвалась бомба. 10 погибших, 59 раненых.

В Воронеже зимой и летом произошли три теракта.

24 августа практически одновременно потерпели крушение два лайнера, летевших из Домодедово: самолет авиакомпании "Сибирь" направлялся в Сочи (все 46 человек на его борту погибли), самолет "Волги-Авиаэкспресс" летел в Волгоград (погибли 43 человека – все, кто был на борту). Оба лайнера подорвали смертницы. На борту лайнера "Сибири" находились четверо членов экипажа — жителей Барнаула.

В результате захвата школы № 1 в Беслане 1–3 сентября 2004 года погибло свыше 330 человек, из них 186 детей. О трагедии можно почитать в материале "СК" "Восемь тревожных звонков в Беслан".

Теракт в Беслане стал заключительным в череде террористических атак, совершенных в России в 2004 году. Именно после него в стране провели сразу несколько серьезных реформ законодательства. В частности, создали Национальный антитеррористический комитет.

Цитаты и штрихи

Из интервью с Суриковым после проигрыша в выборах ("СК, 2004 год):

— Такова государственная концепция: демократия и выборность. Сегодня ты губернатор, а завтра можешь им не быть.

Из материала про открытие Шукшинских чтений:

Потом звезды вспоминали былые годы, сравнивали, как было тогда и как сейчас. Вот в период этих дебатов Валерий Золотухин, не подобрав, видимо, других русских слов, выдал: "**** (простите, тогда мат публиковался, но сейчас мы вынуждены его скрыть — прим altapress.ru), все без штанов ведь ходили…"

Юрий Гатилов в интервью "СК":