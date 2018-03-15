Бизнесмены Барнаула узнали, почему важно быть открытыми хаосу

14 марта в ресторане "Lion" состоялось заседание "Клуба читающих бизнесменов". Встречу посвятили обсуждению книги Тима Харфорда "Хаос. Как беспорядок меняет нашу жизнь к лучшему".
Автор книги работал во Всемирном банке и преподавал в Оксфорде. Он считает, что во многом способности к творчеству связаны с беспорядком и хаосом. В своей книге Харфорд использует примеры из психологии, социологии, а также из жизни великих людей, например, Мартина Лютера Кинга или Бенджамина Франклина.
Ольга Згордан, спикер встречи "Клуба читающих бизнесменов", рассказала, что в книге Тим Харфорд дает полезные советы, которые можно использовать на практике. Большое внимание автор уделяет креативности, которая тесно связана с хаосом.
Ольга Згордан,
спикер встречи "Клуба читающих бизнесменов":
— Человеку редко удается творить, когда его мозг находится в состоянии покоя. Друзья творчества — это неожиданность и внимательность. Ведь ничего так не привлекает внимание, как прогулка по неизведанной местности в поисках творческого вдохновения.
Писательница Джоан Роулинг — показательный пример человека, которому помог хаос. Она писала книги о Гарри Поттере в кафе. Вокруг была раздражающая среда, которая способствовала творчеству.
Ольга Згордан отметила, что одно из главных достоинств книги в том, что следуя советам автора, удастся достичь баланса на грани порядка и хаоса. Харфорд не просто размышляет, а иллюстрирует идеи полезными кейсами.
На встречу пришло несколько десятков человек. Многие были согласны с мнением Тима Харфорда и говорили, что порой всем нужно немного хаоса, чтобы чувствовать себя живыми. Однако среди гостей встречи были и те, кто считает иначе.
Ольга,
член "Клуба читающих бизнесменов":
— Думаю, что эта книга для людей с другим менталитетом. Автор работал в "Нью-Йорк таймс," и книга больше подходит для американцев. Они живут в большом городе, у них все по правилам. В нашем бизнесе и так слишком много хаоса, поэтому эта книга не вызывает диссонанса.
Гости встречи "Клуба читающих бизнесменов" согласились с тем, что книга заставляет по-новому взглянуть на хаос и понять, какое место он занимает в жизни.
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