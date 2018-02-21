Ближайшие родственницы умершего сатирика Задорнова отказываются от наследства

На движимое и недвижимое имущество сатирика претендует только его первая супруга Велта, пишет "Комсомольская правда".

Единственная дочь Елена, по словам близких к семье Задорновых, ведет закрытый образ жизни. Она живет на Мальте, рисует картины и пишет стихи. Вдова сатирика находится в Юрмале. Близкие артиста до сих пор не пережили потерю и по-прежнему носят траурную одежду.

"Дочь Лена тоже в депрессии. Сказала, что отказывается от наследства. Ни она, ни ее мать не хотят заниматься наследственными делами", — цитирует издание знакомую семьи Задорнова Антонину Саврасову. Отмечается, что при жизни сатирик хотел все распродать, чтобы дети пробивались сами. Своей 27-летней дочери он купил дом на Мальте и квартиру в Москве. Эта недвижимость не входит в наследство, пишет ura.ru.

Сатирик Михаил Задорнов долгое время лечился от онкологического заболевания. В связи с болезнью в 2016 году он отменил все гастроли. 10 ноября на 70-м году жизни артист скончался. Похороны прошли в Латвии.