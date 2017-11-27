Более двух тысяч туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана

Из-за облака пепла власти были вынуждены закрыть аэропорт на острове Ломбок. Аэропорт Нгурах-Рай на Бали пока функционирует, однако власти в выходные предупредили о "красном" уровне опасности. По словам главы Агентства метеорологии и климата Индонезии, эта воздушная гавань также будет закрыта, если направление ветра изменится: "Если облако пепла приблизится к аэропорту, мы немедленно его закроем. Выбора у нас нет. Мы не будем рисковать".

Большая часть полетов внутри страны пока выполняется в штатном режиме, пишет издание, но многие международные рейсы и вылеты отменяются. Так, авиакомпания Jetstar в связи с извержением отменила ряд международных рейсов, а Virgin — вообще все рейсы на Бали в качестве меры предосторожности.

По словам представителя компании, решение о возобновлении полетов может быть принято после новой оценки ситуации, пишет bfm.ru.

Власти Индонезии повысили до максимального по четырехбалльной шкале уровень угрозы от активизировавшегося вулкана Агунг, расположенного на острове Бали. Об этом сообщило на своей странице в Facebook национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий, передает ТАСС.

Порядка 25 тысяч местных жителей покинули свои дома при первых признаках активности Агунга в сентябре, уточняет The Australian.

Факт

Последнее извержение этого вулкана было зафиксировано в 1963 году, в результате чего более 1,5 тыс. человек погибли, еще около 100 тыс. лишились своих домов.

Справка

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день. Всего же тут насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — 127. Наиболее активным считается вулкан Мерапи (2891 метра) на самом густонаселенном острове мира Ява.