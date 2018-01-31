Более 80 управляющих компаний Алтайского края обязаны сменить название

Сегодня, 15:10.
Экономика

81 управляющая компания в Алтайском крае обязаны в ближайшие месяцы сменить наименование, так как оно совпадает с названием другой УК, сообщили в Государственной инспекции Алтайского края. Запрет на использование сходных названий введен в Жилищный кодекс РФ и распространяется на УК, которые позже своих "двойников" получили лицензию. Надо ли будет жильцам домов этих управляющих компаний проводить переголосование?

Пикеты барнаульских коммунистов против роста тарифов ЖКХ.
Пикеты барнаульских коммунистов против роста тарифов ЖКХ. Фото: горком КПРФ.
Краткое содержание

Сменить название необходимо 39 управляющим компаниям в Барнауле, 15 в Бийске, 10 в Рубцовске, пяти в Новоалтайске и по одной УК в Заринске, Змеиногорске, Славгороде, Яровом, Камне-на-Оби и Белокурихе.

Например, в Барнауле есть управляющая компания "Коммунальная инициатива". Она раньше всех УК с похожими названиями получила лицензию. Поэтому ее "дублер" "Жилищная коммунальная инициатива" должен сменить название. Подлежат изменениям и наименования "УК Инициатива", "УК Инициатива 1" и даже "Коммунальная перспектива".

Сменить название надо и барнаульской управляющей компании "Трест", так как ее название похоже на "Трест Центрального района". Между тем, последняя УК признана банкротом.

Менять наименования придется не только компаниям из одного населенного пункта.

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Например, в Барнауле работает "Жилсервис", в Новоалтайске — "Жилсервис+". Первая получила лицензию 17 апреля 2015 года, вторая 22 апреля того же года. Название должна сменить вторая.Это же должны сделать и еще две компании: в Алейске ("Жил-сервис+") и Первомайском районе ("Жилсервис").

Из трех алтайских "управляшек" с названием "Центральная" прежнее название останется только у одной: МУП "УК Центральная" Центрального района Барнаула. Двум бийским УК (обе называются "Управляющая организация "Центральная"), получившие лицензию в тот же день 22 апреля 2015 года, но позже, придется придумать что-нибудь новенькое.

Сколько времени дается на смену наименований?

Изменения в учредительные документы управляющие компания обязаны в течение шести месяцев с момента вступления изменений в Жилищном кодексе в силу.

Изменения вступили в силу 11 января, "дедлайн" — 11 июля.

При этом лицензию не выдадут и новой УК с наименованием, похожим на уже существующие.

Надо ли что-либо делать жильцам?

Юрист Дмитрий Косов полагает, что переголосование в доме в связи со сменой названия УК проводить не нужно. То есть в проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления и управляющей компании нет надобности.

Дмитрий Косов,
эксперт алтайского реготделения ОНФ:

— Юридически мы исходим из ИНН - после смены наименования у управляющей компании останется тот ИНН, по которому проводилось собрание. В моем понимании нет необходимости в переголосовке. Думаю, смена наименования пройдет для жильцов безболезненно.

Почему это произошло?

Борьбу с УК-"двойниками" весьма активно вел Общероссийский народный фронт. Эксперты центра ОНФ "Народная экспертиза" не раз заявляли: создание и работа "двойников" несет в себе риски мошенничества.

Руководители компании, создавая другую УК с похожим названием, могут перенаправить платежи граждан на их счета, уходя от накопившихся долгов перед поставщиками воды, тепла, газа и электричества. Впрочем, в сообществе управляющих организаций утверждали, что большинство УК идут на создание "клонов" не для того, чтобы кого-то обмануть, а для того, чтобы выжить.

Но теперь споры уже бессмысленны: менять названия придется.

Факт

По данным Государственной инспекции, в реестре лицензий Алтайского края размещены сведения о 213 действующих в крае управляющих компаний.

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