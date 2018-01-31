Более 80 управляющих компаний Алтайского края обязаны сменить название

Краткое содержание

Сменить название необходимо 39 управляющим компаниям в Барнауле, 15 в Бийске, 10 в Рубцовске, пяти в Новоалтайске и по одной УК в Заринске, Змеиногорске, Славгороде, Яровом, Камне-на-Оби и Белокурихе.

Например, в Барнауле есть управляющая компания "Коммунальная инициатива". Она раньше всех УК с похожими названиями получила лицензию. Поэтому ее "дублер" "Жилищная коммунальная инициатива" должен сменить название. Подлежат изменениям и наименования "УК Инициатива", "УК Инициатива 1" и даже "Коммунальная перспектива".

Сменить название надо и барнаульской управляющей компании "Трест", так как ее название похоже на "Трест Центрального района". Между тем, последняя УК признана банкротом.

Менять наименования придется не только компаниям из одного населенного пункта.

Например, в Барнауле работает "Жилсервис", в Новоалтайске — "Жилсервис+". Первая получила лицензию 17 апреля 2015 года, вторая 22 апреля того же года. Название должна сменить вторая.Это же должны сделать и еще две компании: в Алейске ("Жил-сервис+") и Первомайском районе ("Жилсервис").

Из трех алтайских "управляшек" с названием "Центральная" прежнее название останется только у одной: МУП "УК Центральная" Центрального района Барнаула. Двум бийским УК (обе называются "Управляющая организация "Центральная"), получившие лицензию в тот же день 22 апреля 2015 года, но позже, придется придумать что-нибудь новенькое.

Сколько времени дается на смену наименований?

Изменения в учредительные документы управляющие компания обязаны в течение шести месяцев с момента вступления изменений в Жилищном кодексе в силу.

Изменения вступили в силу 11 января, "дедлайн" — 11 июля.

При этом лицензию не выдадут и новой УК с наименованием, похожим на уже существующие.

Надо ли что-либо делать жильцам?

Юрист Дмитрий Косов полагает, что переголосование в доме в связи со сменой названия УК проводить не нужно. То есть в проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления и управляющей компании нет надобности.

Дмитрий Косов,

эксперт алтайского реготделения ОНФ:

— Юридически мы исходим из ИНН - после смены наименования у управляющей компании останется тот ИНН, по которому проводилось собрание. В моем понимании нет необходимости в переголосовке. Думаю, смена наименования пройдет для жильцов безболезненно.

Почему это произошло?

Борьбу с УК-"двойниками" весьма активно вел Общероссийский народный фронт. Эксперты центра ОНФ "Народная экспертиза" не раз заявляли: создание и работа "двойников" несет в себе риски мошенничества.

Руководители компании, создавая другую УК с похожим названием, могут перенаправить платежи граждан на их счета, уходя от накопившихся долгов перед поставщиками воды, тепла, газа и электричества. Впрочем, в сообществе управляющих организаций утверждали, что большинство УК идут на создание "клонов" не для того, чтобы кого-то обмануть, а для того, чтобы выжить.

Но теперь споры уже бессмысленны: менять названия придется.

Факт

По данным Государственной инспекции, в реестре лицензий Алтайского края размещены сведения о 213 действующих в крае управляющих компаний.