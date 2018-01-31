Более 80 управляющих компаний Алтайского края обязаны сменить название

81 управляющая компания в Алтайском крае обязаны в ближайшие месяцы сменить наименование, так как оно совпадает с названием другой УК, сообщили в Государственной инспекции Алтайского края. Запрет на использование сходных названий введен в Жилищный кодекс РФ и распространяется на УК, которые позже своих "двойников" получили лицензию. Надо ли будет жильцам домов этих управляющих компаний проводить переголосование?
Сменить название необходимо 39 управляющим компаниям в Барнауле, 15 в Бийске, 10 в Рубцовске, пяти в Новоалтайске и по одной УК в Заринске, Змеиногорске, Славгороде, Яровом, Камне-на-Оби и Белокурихе.
Например, в Барнауле есть управляющая компания "Коммунальная инициатива". Она раньше всех УК с похожими названиями получила лицензию. Поэтому ее "дублер" "Жилищная коммунальная инициатива" должен сменить название. Подлежат изменениям и наименования "УК Инициатива", "УК Инициатива 1" и даже "Коммунальная перспектива".
Сменить название надо и барнаульской управляющей компании "Трест", так как ее название похоже на "Трест Центрального района". Между тем, последняя УК признана банкротом.
Менять наименования придется не только компаниям из одного населенного пункта.
Например, в Барнауле работает "Жилсервис", в Новоалтайске — "Жилсервис+". Первая получила лицензию 17 апреля 2015 года, вторая 22 апреля того же года. Название должна сменить вторая.Это же должны сделать и еще две компании: в Алейске ("Жил-сервис+") и Первомайском районе ("Жилсервис").
Из трех алтайских "управляшек" с названием "Центральная" прежнее название останется только у одной: МУП "УК Центральная" Центрального района Барнаула. Двум бийским УК (обе называются "Управляющая организация "Центральная"), получившие лицензию в тот же день 22 апреля 2015 года, но позже, придется придумать что-нибудь новенькое.
Сколько времени дается на смену наименований?
Изменения в учредительные документы управляющие компания обязаны в течение шести месяцев с момента вступления изменений в Жилищном кодексе в силу.
Изменения вступили в силу 11 января, "дедлайн" — 11 июля.
При этом лицензию не выдадут и новой УК с наименованием, похожим на уже существующие.
Надо ли что-либо делать жильцам?
Юрист Дмитрий Косов полагает, что переголосование в доме в связи со сменой названия УК проводить не нужно. То есть в проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления и управляющей компании нет надобности.
Дмитрий Косов,
эксперт алтайского реготделения ОНФ:
— Юридически мы исходим из ИНН - после смены наименования у управляющей компании останется тот ИНН, по которому проводилось собрание. В моем понимании нет необходимости в переголосовке. Думаю, смена наименования пройдет для жильцов безболезненно.
Почему это произошло?
Борьбу с УК-"двойниками" весьма активно вел Общероссийский народный фронт. Эксперты центра ОНФ "Народная экспертиза" не раз заявляли: создание и работа "двойников" несет в себе риски мошенничества.
Руководители компании, создавая другую УК с похожим названием, могут перенаправить платежи граждан на их счета, уходя от накопившихся долгов перед поставщиками воды, тепла, газа и электричества. Впрочем, в сообществе управляющих организаций утверждали, что большинство УК идут на создание "клонов" не для того, чтобы кого-то обмануть, а для того, чтобы выжить.
Но теперь споры уже бессмысленны: менять названия придется.
Факт
По данным Государственной инспекции, в реестре лицензий Алтайского края размещены сведения о 213 действующих в крае управляющих компаний.
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