Больше власти для Путина. Сенаторы дали президенту новые полномочия

Ранее в мае этот законопроект в виде поправок к нескольким федеральным законам быстро прошел три чтения в Госдуме.

Теперь, после подписания этого документа самим Путиным, президент сможет:

— ...в исключительных случаях" устанавливать "особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения" хозяйственных обществ в отдельных сферах деятельности.

То есть, глава государства сможет самостоятельно регулировать деятельность отдельных компаний в условиях санкций. Например, новые полномочия позволят президенту закрыть от общественности часть информации, касающейся деятельности этих компаний. Он предположил, что речь, скорее всего, идет о таких крупных корпорациях, как "Ростех" и "Газпром".

В общей сложности Путин сможет приостанавливать действие некоторых положений Гражданского кодекса, а также получит возможность принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами самостоятельно, без учета отдельных требований закона о ВТС.

Николай Журавлев,

зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам:

— Речь идет о нерядовых ситуациях, выходящих за рамки обыденных процедур.

По словам Журавлева, предусмотреть все эти ситуации в документах не представлялось возможным, поэтому и была использована обобщенная формулировка.