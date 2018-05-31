Больше власти для Путина. Сенаторы дали президенту новые полномочия

31 мая Совет Федерации одобрил законопроект, который наделяет президента России новыми возможностями, пишет Lenta.ru. Сенаторы проголосовали за этот законопроект практически единогласно: 142 "за" и 1 "против".
Ранее в мае этот законопроект в виде поправок к нескольким федеральным законам быстро прошел три чтения в Госдуме.
Теперь, после подписания этого документа самим Путиным, президент сможет:
— ...в исключительных случаях" устанавливать "особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения" хозяйственных обществ в отдельных сферах деятельности.
То есть, глава государства сможет самостоятельно регулировать деятельность отдельных компаний в условиях санкций. Например, новые полномочия позволят президенту закрыть от общественности часть информации, касающейся деятельности этих компаний. Он предположил, что речь, скорее всего, идет о таких крупных корпорациях, как "Ростех" и "Газпром".
В общей сложности Путин сможет приостанавливать действие некоторых положений Гражданского кодекса, а также получит возможность принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами самостоятельно, без учета отдельных требований закона о ВТС.
Николай Журавлев,
зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам:
— Речь идет о нерядовых ситуациях, выходящих за рамки обыденных процедур.
По словам Журавлева, предусмотреть все эти ситуации в документах не представлялось возможным, поэтому и была использована обобщенная формулировка.
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