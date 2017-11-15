Британская бортпроводница потребовала от авиакомпании выплаты компенсации за боязнь полетов

В 2013 году бортпроводница оказалась очевидцем того, как во время рейса из Лондона в Осло в одном из двигателей лайнера Airbus A319 возник пожар, среди пассажиров началась паника. Пилот принял решение вернуться в аэропорт отправления Хитроу, причем после приземления пассажиров и экипаж эвакуировали с помощью надувных трапов.

После инцидента стюардесса столкнулась с нарушением сна, тревожностью, кошмарами и боязнью полетов. Впоследствии она вышла на работу, но в 2016 году столкнулась с аварийной ситуацией, когда во время рейса салон самолета заполнился токсичным дымом, после чего истица распрощалась с карьерой стюардессы, хотя рассчитывала проработать в этой профессии "до конца жизни".

Авиакомпания согласна с иском, спор идет о сумме выплат, пишет Lenta.ru.