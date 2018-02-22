Будет скользко: в Алтайском крае 22 февраля потеплеет до +5

Сегодня, 08:39.
Жизнь

22 февраля в Алтайском крае температура воздуха поднимется до +5 градусов, сообщает алтайский ЦГМС. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Республике Алтай потеплеет до +10 градусов.

Снег и метель в Барнауле.
Снег и метель в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Погода в Алтайском крае 22 февраля

  • переменная облачность, на большей части территории снег, мокрый снег, метель, на дорогах местами сильная гололедица.
  • ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
  • температура воздуха: -2 … -7, в южных районах местами 0 ...+5.

Погода в Барнауле 22 февраля

  • переменная облачность, в конце ночи и днём снег, мокрый снег, метель, на дорогах сильная гололедица.
  • ветер юго-западный, днём 10-15 м/с. 
  • температура воздуха: -2… -4.

Погода в Республике Алтай 22 февраля

  • на большей части территории снег, мокрый снег, метели, гололедные явления.
  • ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, по высокогорью до 23 м/с
  • температура воздуха: 0…+5, местами +5…+10.

Ранее altapress.ru писал, что жителей Алтайского края 22 февраля просят оставаться дома из-за ухудшения погоды. Водителям рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния.

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