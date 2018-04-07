"Бьютифул!": новые 200-рублевые купюры испугали и восхитили бийчан

В Бийске впервые появились новые купюры номиналом 200 рублей. Горожане отнеслись к зеленым банкнотам по-разному: одни с недоверием, другие с энтузиазмом. Это следует из опроса людей на улице, который провело "Бийское телевидение".
Вот как отреагировали жители Бийска на новые купюры:
- Я бы не взяла, я боюсь. Ее не примут в магазине;
- Я бы попросил сдачу обычными сотнями. Доверия нет еще;
- По телевизору показывали, что их не берет ни один магазин, поэтому мне не хотелось бы ее получать;
- Нормальная. Меньше денег в кошельке будет;
- It’s a beautiful. It’s a beautiful.
Не видели новую банкноту с изображением Крыма и многие бийские кассиры. Однако "двухсотки" принимать готовы, поэтому рассчитаться ими труда не составит, тем более любой кассир хорошо знает, как определить подлинность купюры.
Пока лишь в Бийске новые купюры дают на сдачу только в одном заведении общепита. Свежеотпечатанные денежные знаки привезли сюда по заказу специально из Санкт-Петербурга.
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