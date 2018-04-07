"Бьютифул!": новые 200-рублевые купюры испугали и восхитили бийчан

Вот как отреагировали жители Бийска на новые купюры:

- Я бы не взяла, я боюсь. Ее не примут в магазине;

- Я бы попросил сдачу обычными сотнями. Доверия нет еще;

- По телевизору показывали, что их не берет ни один магазин, поэтому мне не хотелось бы ее получать;

- Нормальная. Меньше денег в кошельке будет;

- It’s a beautiful. It’s a beautiful.

Не видели новую банкноту с изображением Крыма и многие бийские кассиры. Однако "двухсотки" принимать готовы, поэтому рассчитаться ими труда не составит, тем более любой кассир хорошо знает, как определить подлинность купюры.

Пока лишь в Бийске новые купюры дают на сдачу только в одном заведении общепита. Свежеотпечатанные денежные знаки привезли сюда по заказу специально из Санкт-Петербурга.