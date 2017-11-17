18 ноября клиентам ВТБ24 будут недоступны часть сервисов банка

В какое время сервисы не будут доступны?

18 ноября c 1.00 до 9.00 по московскому времени. Именно в это время будут проводиться плановые обновления информационных систем банка.

Какие сервисы будут недоступны в это время?

Интернет-банк Мобильная версия "ВТБ24-Онлайн" Мобильные приложения "ВТБ24-Онлайн" СМС- и email-оповещения.

Карты банка будут работать без проблем.

По окончании работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме, заверили в пресс-службе ВТБ.