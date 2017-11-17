18 ноября клиентам ВТБ24 будут недоступны часть сервисов банка

Сегодня, 17:20.
Потребитель

18 ноября 2017 года часть сервисов ВТБ24 не будут работать. Это связано с проведением плановых обновлений информационных систем банка, сообщили altapress.ru в пресс-службе ВТБ.

Головной офис банка ВТБ24 в Москве.
Головной офис банка ВТБ24 в Москве. Фото: Emaus, CC BY-SA 4.0.

В какое время сервисы не будут доступны?

18 ноября c 1.00 до 9.00 по московскому времени. Именно в это время будут проводиться плановые обновления информационных систем банка.

Какие сервисы будут недоступны в это время?

  1. Интернет-банк
  2. Мобильная версия "ВТБ24-Онлайн"
  3. Мобильные приложения "ВТБ24-Онлайн"
  4. СМС- и email-оповещения.

Карты банка будут работать без проблем.

По окончании работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме, заверили в пресс-службе ВТБ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров