18 ноября клиентам ВТБ24 будут недоступны часть сервисов банка

18 ноября 2017 года часть сервисов ВТБ24 не будут работать. Это связано с проведением плановых обновлений информационных систем банка, сообщили altapress.ru в пресс-службе ВТБ.
В какое время сервисы не будут доступны?
18 ноября c 1.00 до 9.00 по московскому времени. Именно в это время будут проводиться плановые обновления информационных систем банка.
Какие сервисы будут недоступны в это время?
- Интернет-банк
- Мобильная версия "ВТБ24-Онлайн"
- Мобильные приложения "ВТБ24-Онлайн"
- СМС- и email-оповещения.
Карты банка будут работать без проблем.
По окончании работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме, заверили в пресс-службе ВТБ.
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