Отрава или ружье: почему все больше людей за смерть бездомных животных

Бродячие собаки уже давно стали привычными обитателями улиц Алтайского края. Когда я иду выбрасывать мусор, то сначала заглядываю в контейнер, чтобы не травмировать собаку, которая может копошиться внутри. Иногда и вовсе приходится ждать, пока от мусорки отойдет стая четвероногих. Ведь неясно, что у них на уме. Неудивительно, что в регионе еще два года назад покусанными оказались более 4700 человек.

Да, власти пытаются взять под контроль численность бездомных животных. Ситуация могла измениться, когда они передали полномочия по отлову и содержанию бродячих животных муниципалитетам. Однако денег и специалистов, которые знают, как правильно отлавливать собак, не хватает. В некоторых районах беспризорными животными и вовсе не занимаются, поэтому горожане сами объявляют собакам войну.

Когда моего приятеля Мишку за ногу укусил пес, в которого парень кидал камни, то папа мальчика в тот же вечер пристрелил собаку. К сожалению, мужчина не видел другого выхода. Он даже не стал выяснять, виноват ли сам Миша. Это не самый страшный пример. Так, в Барнауле в декабре люди жаловались на ядовитые приманки в парке "Изумрудный", которыми хотели отравить животных, а два года назад в поселке Южном находили собак, бьющихся в агонии.

Многие думают, что уменьшить число беспризорных псов можно только радикальным способами: отравой или ружьем. Но ведь убийства ничего не исправят, как говорится, всех не перебьешь. Не проще ли отвезти бродяжку к ветеринару, вылечить, а потом оставить себе преданного питомца? К сожалению, так поступали и поступают единицы.

Проблему бродячих собак нужно начинать решать с человека. Сначала, например, можно донести банальную мысль о том, что четвероногий питомец — не игрушка и его нельзя просто прогнать на улицу, чтобы он стал бродячим псом. Потом стоит ввести большой налог на содержание животного и присваивать собаке номер, который выбивают на ошейнике или чипе. Такая система уже много лет работает в Европе. Там животных заводят те, кто понимает всю серьезность последствий. А что у нас? Купил щенка на базаре, потискал, а через месяц отнес к ближайшей помойке, там, глядишь, добрые люди подкормят. Интересно, если бы людей штрафовали за то, что они выгоняют зверей на улицу, многие бы рискнули их заводить?

Чаще всего собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Животные, которых прогнали на улицу, собираются в стаи и защищают свою территорию. Вроде бы это природа, простые инстинкты. Однако, если задуматься, понимаешь, что за всем этим стоит беспечность людей, которые, кажется, должны быть разумными.