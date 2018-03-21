Чем грозит резкое увеличение посевов рапса в Алтайском крае

Опытные в таких делах аграрии полагают: устраивать рапсовый бум в масштабах одного хозяйства не стоит, особенно новичкам. Дело в том, что спрос на него на местном рынке нестабилен. А экспорт рапса в Китай сегодня есть, завтра его может и не быть. И с чем мы тогда останемся?

Кто еще не определился

В хозяйстве "Березовая роща" из Калманского района с техническими культурами работают уже много лет. В свое время предприятие было лидером региона по выращиванию сахарной свеклы.

Сейчас в нем с успехом возделывают сою и рапс. Последний занимает от 300 до 500 га ежегодно. В 2018 году решили остановиться на 450 га, не больше.

Несмотря на то что в прошлом сезоне урожайность рапса у "Березовой рощи" составила достаточно приличные 17 ц/га, руководитель хозяйства Александр Степанов оказался этим недоволен. По его словам, в нынешнем году можно попробовать более продуктивные семена, способные дать хорошую прибавку. Этим экстенсивным путем здесь и будут заниматься.

Сельхозпредприятие "Гея" Целинного района тоже давно работает с рапсом. За прошедшие годы хозяйству удалось достичь хороших показателей: в прошлом году с одного гектара "Гея" собрала в среднем 20 центнеров рапса. И это действительно серьезно. Площадь посева здесь останется на прежнем уровне — 1,5 тыс. га. О серьезном увеличении клина директор предприятия Александр Кутилин даже не заикается.

Между тем, только по предварительным прогнозам краевого минсельхоза, регион может увеличить посевы рапса почти на 30 тысяч га. Сами сельхозпроизводители уверены: реальная цифра может оказаться еще больше. Если выражаться предвыборным языком, сейчас высока доля "неопределившегося электората".

Не исключено, что хозяйства, "обжегшиеся" в прошлом году на зерновых, могут склониться в сторону технических культур. Рапс в этом отношении выглядит на первый взгляд предпочтительно: в отличие от той же сои его можно выращивать во всех почвенно-климатических зонах края. Да и цена, 18–19 тысяч рублей за тонну, тянет как магнит. Правда, есть одно "но"...

Рапсовые заморочки

Точнее, даже несколько. По словам Александра Кутилина, рапс только на первый взгляд кажется таким привлекательным. Начинать его выращивание стоит с площади не менее 300 га и урожайности в 10–15 ц/га. А это не так-то просто. Важно соблюдение всех технологических моментов.

Фермер объясняет: расход семян при посеве рапса небольшой, но требует специального оборудования. Стандартные посевные комплексы, "заточенные" под зерновые, тут не пойдут.

В уходе за рапсом тоже есть масса нюансов: это нежная культура, склонная к проявлению различных "болячек", требует к себе внимательного отношения и регулярных обработок. Под ряд болезней рапса нужны эксклюзивные препараты, стоимость которых достаточно высока.

После сбора урожая морока не заканчивается. Даже при относительно небольшой влажности в 10% рапс требует просушки, а его хранение — обязательной перевалки. Только прозевал нужный момент, урожай сгорает вмиг.

Сергей Топчиев, руководитель "Панкрушихинского агропромснаба", рассказывает, что в их районе за последнее время только ленивый не начал заниматься рапсом. Примером стало одно из новосибирских хозяйств, располагающихся по соседству, в Краснозерском районе.

Сергей Топчиев,

руководитель "Панкрушихинского агропромснаба":

— У них большие посевные площади, высокие урожаи, хорошее качество и, главное, стабильный сбыт. И на первый взгляд кажется, все так легко и просто. Это наших людей и подкупает.

Надо сказать, что необдуманное шатание алтайских аграриев то в одну сторону, то в другую нередко играет с ними злую шутку. Так, пять-семь лет назад в крае все увлеклись гибридными сортами подсолнечника. Логика зачастую была такова: у соседа все получается, а я чем хуже? Отрезвление пришло в 2013 году, когда большие площади полностью ушли под снег. Гибридная семечка, выращенная на не приспособленных для этого территориях, попросту не вызрела к нужному сроку.

Китайский след

Но вернемся все-таки к нашему рапсу. Надо признать, что в нынешнем сезоне цена на него более-менее стабильна. Дело в том, что в конце прошлого года, как никогда активно, рапс с Алтая отправляли на экспорт в Китай. Высокий спрос напрямую отражался на стоимости. В ноябре-декабре 2017 года тонна этой культуры стоила 22–23 тысячи.

По словам Александра Кутилина, сейчас ажиотаж поутих. С начала года фермеру поступила всего пара звонков с предложением о сотрудничестве, и то не по столь привлекательной цене. Оставшиеся 100 тонн отменного рапса в хозяйстве "Гея" до сих пор ждут своего покупателя. В этой связи возникает вопрос: а будет ли Китай стабильно закупать алтайский рапс в будущем?

Как рассказывают аграрии, спрос на эту культуру на местном рынке непостоянен. Ситуация усугубляется еще и тем, что главный переработчик рапса на Алтае — компания "Юг Сибири" — из-за проблем с "Промсвязьбанком" переживает не лучшие времена. Уже сейчас агрохолдинг затягивает с расчетами поставщиков, отсрочки порой доходят до четырех-шести месяцев. Что будет в дальнейшем, никто пока в открытую не говорит.

В этой связи у аграриев, решивших ринуться в рапсовый "омут", еще есть время призадуматься. По мнению бывалых крестьян, неуверенным в своих силах новичкам надо быть особо предусмотрительными. Лучше уж заработать стабильный рубль на знакомой для себя пшенице, чем вновь остаться у разбитого корыта.