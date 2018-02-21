Черный снег, зола и перерасчеты: в СГК ответили на острые претензии рубцовчан

Altapress.ru публикует пересказ ответов на наиболее резонансные вопросы рубцовчан. Их дали директор алтайского филиала компании Игорь Лузанов и замдиректора СГК по охране окружающей среды Константин Кушнир.

Почему в некоторых квартирах температура была ниже нормативов?

Причин несколько.

Гидравлические режимы в системе теплоснабжения города пока не удалось до конца отрегулировать после того, как СГК соединила перемычкой два контура — Южной тепловой станции (ЮТС) и закрывшейся ТЭЦ. В результате в квартирах одного доме могла быть температура до 28 градусов, в соседнем — лишь 17.

Часть управляющих компаний плохо подготовили дома к зиме. Например, паспорта готовности к отопительному сезону получили менее половины из них.

В последние дни январских морозов на ЮТС завезли партию некачественного угля. Когда его сжигали, зашлаковался котел, температура теплоносителя упала.

В компании заверили, что в межсезонье отрегулируют гидравлические режимы, и призвали управляющие компании добросовестно готовить дома к зиме.

Как на ЮТС организован контроль за качеством угля и почему вы пропустили некачественную партию?

На станции отбирают пробы из каждой поступающей партии угля и мазута. Их отправляют на экспресс-анализ в лабораторию. Он позволяет увидеть основные характеристики топлива. Если экспресс-анализ показывает, что есть отклонения от необходимых параметров, партию не принимают. Также примерно раз в месяц делают расширенный, более углубленный анализ хранящегося на складе угля.

В январе получилось так, что экспресс-анализ не смог обнаружить существенные недостатки по ряду параметров. Поставщику предъявили претензии. После этого энергетики стали получать уголь с требуемыми характеристиками. Поставки топлива специалисты взяли на особый контроль.

Этой зимой мы впервые видим такое количество золы на улице. Она повсюду! В детских садах детей даже на улицу из-за этого не выводят. И дышать тоже нечем. Как вы это прокомментируете?

Зимой по обращениям граждан контролирующие органы провели в городе 25 замеров атмосферного воздуха. В девяти случаях выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Всего два из них связаны с работой ЮТС. Это происходило в мороз, когда давление и плотность атмосферы были высокими, а воздушные массы не двигались.

Ситуация с экологией в Рубцовске в принципе серьезная. Согласно замерам Роспотребнадзора на трех контрольных постах выбросы CO2 в 2016 году были выше, чем в текущем отопительном сезоне. Ведомство фиксирует и другие вредные выбросы — формальдегиды, аммиак, свинец. Их генерируют выхлопы автомобилей.

Также влияние на экологию города оказывает то, что в Рубцовске порядка 40% жителей пользуются печным отоплением. При сжигании угля или дров в домашних печах в большом количестве образуется угарный газ. На тепловых станциях это вещество также образуется, но в минимальной концентрации, так как режим горения контролируют специалисты.

Чтобы улучшить экологическую ситуацию СГК наладит и отремонтирует оборудование, которое очищает выходящие дымовые газы.

Игорь Лузанов,

директор алтайского филиала СГК:

— В прошлом году мы недостаточно внимания уделили этому вопросу, потому что станцию готовили, прежде всего, к выдаче тепловой мощности, так как не могли рассчитывать на второй теплоисточник. В 2018 году устраним проблемы, выявленные при эксплуатации. Также будем поднимать уровень эксплуатации.

Говорят, что ночью, когда никто не видит, вы открываете все задвижки, чтобы как можно больше золы вылетело в атмосферу и вам не пришлось ее вывозить. Это правда?

Константин Кушнир,

замдиректора СГК по охране окружающей среды:

— Чисто технически добиться того, чтобы вся зола вылетала в трубу минуя батарейно-циклонный уловитель, невозможно. Он жестко закреплен на газоходе, газ не может пойти в обход. Даже если мы захотим дуть больше воздуха чтобы газ шел быстрее и вытягивал за собой частицы, у нас это не получится, потому что есть гидравлическое сопротивление. Станция просто встанет и котел не будет работать. Плюс давать лишнюю нагрузку на станцию экономически не выгодно.

С какой стати вы используете для хранения золы и шлаков наш полигон бытовых отходов? Мы боимся, что вы такими темпами заполните его лет за 10, хотя он рассчитан на 50, и нам некуда будет вывозить мусор.

Энергетики заверили, что понимают горожан. Но пока в Рубцовске и его окрестностях не существует другого объекта размещения отходов, который был бы внесен в государственный реестр, как это положено по закону. У компании просто нет другого выхода кроме как пользоваться этим полигоном, сказал Кушнир.

СГК намерена попросить администрацию города выделить ей участок под собственный полигон. Также энергетики пообещали убедить владельца действующего полигона засыпать золу и шлак слоем грунта, чтобы ветер не разносил их по округе.

Почему в январе мы получили суммы за отопление на 15-20% больше, чем в декабре?

В декабре управляющие компании перед Новым годом сняли показания общедомовых счетчиков не 23-25 числа, а 15-17. В январе они вернулись к привычному графику. Получилось, что в квитанции за декабрь они выставили счет менее чем за месяц, а в январской — за 35-40 дней.

Кроме того, средняя температура на улице в декабре была минус 13 градусов, а в январе — минус 22. Поэтому в первый месяц года рубцовчане потребляли больше тепла.

Тем, у кого температура в квартирах была ниже нормативной и кто зафиксировал этот факт актом своей управляющей компании, СГК делает перерасчет. Порядка 700 жителей получат экономию уже при определении платежа за февраль.

Справка

В конце 2015 года краевые власти попросили СГК взять на себя теплоснабжение Рубцовска.

В августе 2016 года холдинг арендовал Южную тепловую станцию (ЮТС), 12 локальных котельных и все тепловые сети города. Зиму 2016-2017 года СГК отапливала примерно 40% города.

Летом 2017 года СГК соединила перемычкой контур ЮТС с контуром ТЭЦ. На самой станции установили дополнительные котлы. Такая модернизация позволила переключить Рубцовск на один источник теплоснабжения. ТЭЦ вывели из эксплуатации: она технически деградировала настолько, что полагаться на нее было уже нельзя.

Сумма инвестиций в проект модернизации системы теплоснабжения в Рубцовске оценивается в 2 млрд рублей. Срок окупаемости — 12–15 лет.

Для горожан с лета 2017 года тариф на тепло повысился на 24%. Представители власти и энергетики не раз заявляли, что это была необходимая мера. Долгое время тариф был занижен, и в том числе это привело к тяжелой ситуации в теплоснабжении Рубцовска. В городской и краевой администрациях заверили, что в дальнейшем тариф будет увеличиваться по инфляции.