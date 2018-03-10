Черный властелин, или 23 визитки очень шутливых бизнесменов

В бизнесе главное - правильно себя преподнести и заинтересовать потенциальных клиентов. Люди из этой подборки решили подойти к самопрезентации с юморком. Местами это получилось, а вот местами попахивает перебором.

Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru. Визитки ну оооочень креативных людей и компаний. Фото: trinixy.ru.