20 самых жутких восковых фигур знаменитостей

Сегодня, 06:47.
Жизнь

Эти восковые фигуры лепили, похоже, совсем не художники. Иначе как объяснить их непохожесть на своих прототипов? Страх, да и только.

Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.

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