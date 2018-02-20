20 самых жутких восковых фигур знаменитостей

Эти восковые фигуры лепили, похоже, совсем не художники. Иначе как объяснить их непохожесть на своих прототипов? Страх, да и только.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.
Жуткие восковые фигуры знаменитостей. Фото: izismile.com.