Сбой в матрице: самые невероятные совпадения в обычной жизни

Иногда случаются совпадения, в которые сложно поверить. В этой фотоподборке лучшие снимки, глядя на которые, думаешь: "Не произошел ли в матрице сбой?"

Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Невероятные совпадения. Фото: obhohocheshsya.com. Источник.