Снимки загадочных существ глубоководного мира Антарктиды

Морская экосистема, ранее располагавшаяся под шельфовым ледником Ларсен С в Антарктиде и отрезанная от света на протяжении 120 тысяч лет, стала доступна благодаря тому, что в 2017 году от ледника откололся айсберг A-68. Его площадь составила около шести тысяч квадратных километров. Айсберг обнажил большой участок, прежде не исследованной части океана. Что же ученые встретили на глубинных просторах?

Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Подводный мир Антарктиды. Фото: fishki.net. Справка Ледник Ларсена - шельфовый ледник у побережья Антарктического полуострова. Состоял из трех крупных ледников — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C, общей площадью со Словакию. Частично разрушен из-за глобального потепления. В декабре 2016 года спутники НАСА зафиксировали новый разлом, трещина была длиной 160 километров, шириной 3,2 километра и глубиной примерно в 500 метров. В конце концов, от ледника и откололся огромный айсберг. Источник.