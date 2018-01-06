Число взяточников в России за год сократилось на 40%

За январь–ноябрь 2017-го количество коррупционных преступлений на госслужбе сократилось на 40%, подсчитали в МВД. Эксперты связывают тенденцию с тем, что чиновники стали бояться идти на риск после резонансных коррупционных дел, сообщают "Известия".
В 2017 году за 11 месяцев было зарегистрировано 6 тыс. коррупционных преступлений на государственной и муниципальной службе. Это на 40% меньше, чем за тот же период 2016-го.
Дачу и получение взяток, а также посредничество в них среди чиновников УК РФ относит к преступлениям против государственной власти. При этом почти в каждом четвертом случае (24%) выявляются взятки в крупном (свыше 150 тыс. рублей) и особо крупном (более 1 млн) размере.
Резкое снижение количества таких преступлений эксперты связывают с активной борьбой с коррупцией в стране. Член адвокатской палаты Москвы Роман Волков подчеркивает, что судьи стали выносить жесткие приговоры, им придают широкую огласку. Глядя на то, как на реальные сроки осуждают высокопоставленных чиновников, другие, в том числе на более низком уровне, стали бояться брать взятки, считает Волков.
В числе последних громких коррупционных скандалов — дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 15 декабря суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей, признав виновным в получении взятки в особо крупном размере.
На скамье подсудимых сейчас экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, а также его заместитель Алексей Чернов, председатель Госсовета республики Игорь Ковзель и сенатор Владимир Торлопов. Их обвиняют в получении взяток на 198 млн рублей, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и т. д.
Также идет судебный процесс над экс-губернатором Кировской области Никитой Белых, который был задержан в июне 2016-го при получении взятки 400 тыс. евро, своей вины он не признает.
Под домашним арестом — бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, которого обвиняют в получении взятки на сумму 139 млн рублей.
В Алтайском крае в 2017 году суд приговорил к реальному сроку (8 лет) за получение взятки бывшего вице-губернатора Юрия Денисова.
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