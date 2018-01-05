Итоги-2017. Крутое пике: самые громкие и значимые провалы года в Алтайском крае

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Савинцев и Денисов: дюжина лет на двоих

В 2017 году в Алтайском крае к логическому итогу пришли два самых громких уголовных дела против чиновников-коррупционеров. Наказание получили бывший вице-губернатор Юрий Денисов, курировавший образование, и экс-мэр Барнаула Игорь Савинцев.

Сити-менеджер краевой столицы отделался "легким испугом" — его дело квалифицировали по статье "Превышение должностных полномочий". Суд согласился с доводами следствия и решил, что бывший мэр в 2009–2013 годах присвоил и передал своим сыновьям несколько земельных участков с нарушением закона — без проведения торгов, оформив аренду на номинальных правообладателей. В результате бюджет понес потери в размере более 17 млн рублей. По мнению обвинения, Савинцевы планировали перевести участки в свою собственность.

Прокуратура просила отправить бывшего градоначальника в колонию на пять лет. Суд приговорил его к четырем годам условно с испытательным сроком четыре года, а также к штрафу в 400 тыс. рублей. Савинцеву запретили занимать руководящие должности в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Намного более суровое наказание получил бывший начальник Главного управления по образованию и молодежной политики края Юрий Денисов. Его признали виновным во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах, а его жену — в посредничестве за помощь супругу. Мзду вице-губернатору платили директор бийского колледжа, руководитель алтайского педагогического лицея и экс-проректор АКИПКРО.

Сумма взяток по каждому эпизоду (а их было четыре) составляла от 50 тыс. до 2,25 млн рублей. Денисова осудили на восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей (двукратная сумма взяток). Его супруга получила пять лет и один месяц условно, а также 1 млн 700 тыс. рублей штрафа.

С учетом срока, отбытого в СИЗО, Юрию Денисову осталось сидеть шесть лет и девять месяцев. О досрочном освобождении он сможет просить после того, как отбудет две трети наказания — то есть через четыре с лишним года, в 2021-м. Бывшего вице-губернатора уже этапировали в ИК-10 строгого режима. 5 октября он отметил свой 70-летний юбилей.

Строительство: из огня да в полымя

Во второй половине 2017 года перед строительным комплексом Алтайского края забрезжил свет: ставки по ипотеке упали, а объемы ввода жилья урегулировали так, что они стали соответствовать спросу. Это позволило компаниям подумать о рентабельности и немного повысить цены за "квадрат". Но снежный ком кризиса смял под собой эту положительную для строителей тенденцию.

Еще накануне кризиса краевые строители создали огромный задел, поэтому в 2015-м поставили исторический рекорд в 878 тыс. кв. метров сданного жилья. В 2016-м ввели 754 тыс. кв. метров.

Но резко упавший платежеспособный спрос давил цену "квадрата" вниз. Подстраиваясь под рынок, компании сократили задел и в 2017-м ожидают только 680 тыс. "квадратов", а в последующие два года и того меньше, так как количество разрешений на строительство стремительно падает: с 800 тыс. кв. метров в 2014-м до 170 тыс. в 2017-м.

Сократившееся предложение и новые условия по ипотеке со ставкой ниже 10% годовых подтолкнули цену долевок вверх на 5–6% к предложению первой половины года. Кроме того, пояснил altapress.ru Юрий Гатилов, руководитель "Жилищной инициативы", строители "уже не могут работать на грани рентабельности": "За два года, пока застройщики не трогали цену продажи, почти в два раза выросла стоимость стройматериалов. Плюс в силу вступили и еще будут вступать различные законодательные новшества, соблюдение которых требует дополнительных затрат. Поэтому строители вынуждены повышать цены на новостройки даже под страхом снижения продаж. Нам нужно жить".

Еще одно важное событие строи­тельного рынка края — банкротство компании "СтройГАЗ", которая в 2015-м с помпой отметила свое 80-летие. С конца сентября арбитражный суд ввел процедуру наблюдения, которая продлится до 29 марта 2018 года. В ходе наблюдения будет решено, каким путем идти дальше — попробовать восстановить работу компании или же открыть конкурсное производство и продать все активы.

Сельское хозяйство: зерновой обвал

О том, что в текущем году на Алтае вновь может быть собран рекордный урожай зерновых, заговорили еще летом. Влажная и теплая погода этому способствовала. Осень хоть и не была благоприятной для уборки, но все-таки позволила завершить все работы без форс-мажоров. И вот результат. Очередные пять с лишним миллионов тонн зерна напрочь обрушили рынок. В октябре-ноябре цена на пшеницу III класса опустилась ниже себестои­мости, с IV классом все оказалось еще хуже.

Надо сказать, что и другие культуры, ранее считавшиеся высокомаржинальными, ценовой кризис не обошел стороной. В этом году на 25–30% подешевел подсолнечник. Снизилась закупочная цена даже на сою и рапс, крайне востребованные в Алтайском крае. Такого не было уже несколько лет.

Как ни странно, экстренных мер для стабилизации ситуации на рынке со стороны федеральных властей принято не было. Уже после того, как сибирские сельхозпроизводители начали "бить в колокола", проблемой озадачились. Правда, обещанных точечных интервенций аграрии так и не дождались. В качестве спасительного круга были предложены компенсации на транспортировку сельхозпродукции на экспорт. Мера эта, может быть, и действенная, но на перспективу. Об этом говорит и тот факт, что цена на зерно вверх даже не дернулась. Эксперты полагают: такое положение дел будет сохраняться как минимум до весны следующего года.

Пенсионеры: то ли работаю, то ли нет

Количество работающих пенсионеров в крае продолжало сокращаться в 2017 году. Если в 2015-м их было 214 тыс., то по данным на 1 октября 2017 года — всего 111 тыс. За год официально расторгли трудовые отношения, по данным крайстата, 12,6 тыс. пенсионеров (к 1 октября 2016 года).

Сокращение связывают с тем, что в 2016 году этой категории отменили индексацию пенсий — надо было сэкономить затраты Пенсионного фонда. В самом деле, вплоть до начала 2016-го их количество постоянно росло.

Однако некоторые эксперты полагают, что большинство уволившихся расторгли только официальные трудовые отношения и продолжают работать неофициально. Если это так, то экономии не получилось.

Ведь за каждого неработающего гражданина краевой бюджет выплачивает примерно 7 тыс. рублей в год в фонд обязательного медстрахования. Это дополнительные расходы — 88 млн рублей за 12,6 тыс. человек. Кроме того, бюджет недополучает подоходный налог (13%) и взносы в соцфонды (30,2%), потери здесь составили, по ряду оценок, не одну сотню миллионов рублей.

Впрочем, как выяснилось, немало алтайских пенсионеров сумели к этому приспособиться. Уволившись с работы, они разово получают все, что недополучили за время официального трудоустройства. Их пенсия увеличивается с учетом пропущенных индексаций, после чего они снова устраиваются на работу.

Виноградарство: отцвели уж давно

В 2017 году история "жизни и смерти" французских виноградников, расположенных в Алтайском районе, получила широкую огласку. После того как в конце апреля корреспонденты altapress.ru побывали на месте и обнаружили там один поросший бурьян, все кинулись спасать плантации. Студентов колледжа в Алтайском районе экстренно выгнали на прополку, краевые власти начали искать тех, кто бы занялся производством напитков.

Владимир Вагнер, директор компании "Алтайская лоза", и сенатор Михаил Щетинин, некогда курировавший виноградный проект, вновь заговорили о том, что "алтайское вино становится все лучше и лучше".

Как бы некоторым лицам ни хотелось это не признавать, но прожект с французскими виноградниками явно провалился. Во-первых, климат алтайского предгорья оказался не слишком подходящим для безукрывного способа возделывания лозы. Виноград начал подмерзать. Сначала его пытались запахивать, потом нашли вариант другой — все зарастили травой. К такому методу виноградари-любители отнеслись очень скептически.

Второй вопрос — переработка. На сегодняшний день корпорация "Алтайспиртпром" почила с миром. На месте некоторых бывших предприятий отрасли уже идет жилая стройка. Другие хоть и занимаются выпуском напитков, но совсем не спиртных. Весной этого года краевые власти объявили: производством виноградного вина займется компания "Курорт Белокуриха". Но буквально на следующий день инвестор опроверг эту информацию, заявив, что винокуренный завод, который планируется запустить в 2018 году, будет ориентироваться на выпуск продукции из плодов и ягод, а не из винограда. Перерабатывать урожай с французско-алтайских плантаций оказалось некому.

Кстати, осенью нынешнего года корреспонденты altapress.ru вновь побывали в Алтайском районе. Виноградники мы застали в том же запущенном состоянии, что и весной.