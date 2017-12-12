"Есть такие цены": в алтайском правительстве рассказали о ситуации на зерновом рынке

Сегодня, 11:45.
Экономика

Цена на зерно в Алтайском крае медленно, но все же растет. Сейчас средняя стоимость пшеницы III класса составляет 7,1 тыс рублей за тонну, IV класс приближается к 5,7 тыс рублей. Такие данные 11 декабря озвучил первый вице-премьер правительства Алтайского края Александр Лукьянов. По его словам, несмотря на положительные сдвиги, эта цена все равно ниже себестоимости, что не может не беспокоить, как самих аграриев, так и власти.     

Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь, 2015. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Александр Лукьянов, 
первый вице-премьер правительства Алтайского края:

— Вам озвучивали данные о том, что тонна пшеницы III класса на Алтае стоит 4,5-5 тысяч. Это не так. За прошедшую неделю цена поднялась на 21 рубль, а неделей ранее - на 150 рублей. На сегодняшний день эта культура стоит в районе 7,1 тысяч рублей. Конечно, это мало. Пройдет полтора месяца, может чуть больше и, я уверен, цена начнет меняться в сторону увеличения и не такими темпами, как сейчас. Не так много в России в этом году пшеницы высокого качества. Сегодня уже имеются предложения и по 8,5 тысяч рублей за пшеницу III класса и за 9 тысяч. Есть такие цены.   

Что касается мер по стабилизации ситуации на рынке зерна, которые озвучивали федеральные власти, то, по словам Александра Лукьянова, часть из них, скорее всего, так и останутся обещаниями. Речь идет, прежде всего, о зерновых интервенциях, которые планировалось запустить в декабре. С высокой долей вероятности их не будет. 

Зерно.
Зерно.

При этом Минсельхоз России от данного инструмента полностью не отказывается, заявляя, что торги пройдут в следующем году. Конкретные сроки пока не обозначаются.

Другая мера — компенсации транспортировки сырья и готовой продукции — тоже заработает только с 2018 года. По словам Александр Лукьянова, в этой части федеральные власти пошли навстречу нашему региону. Алтайский край наряду с другими субъектами вошел в список получателей этой формы помощи. По данным на 5 декабря, семь алтайских предприятий уже подали документы на возмещение затрат на сумму 25 млн рублей. Это четверть от всего общероссийского объема. В 2019 году объем господдержки по этому направлению планируется увеличить до 500 млн рублей.     

Цены на зерно оставляют впечатление игрушечных.
Цены на зерно оставляют впечатление игрушечных.

Как рассказал Александр Лукьянов, решение по пролонгации коротких кредитов с возможностью оформления дальнейших займов пока не принято. Этот вопрос сейчас прорабатывается Минсельхозом России совместно с ведущими банками страны.  

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