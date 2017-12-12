"Есть такие цены": в алтайском правительстве рассказали о ситуации на зерновом рынке

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер правительства Алтайского края:

— Вам озвучивали данные о том, что тонна пшеницы III класса на Алтае стоит 4,5-5 тысяч. Это не так. За прошедшую неделю цена поднялась на 21 рубль, а неделей ранее - на 150 рублей. На сегодняшний день эта культура стоит в районе 7,1 тысяч рублей. Конечно, это мало. Пройдет полтора месяца, может чуть больше и, я уверен, цена начнет меняться в сторону увеличения и не такими темпами, как сейчас. Не так много в России в этом году пшеницы высокого качества. Сегодня уже имеются предложения и по 8,5 тысяч рублей за пшеницу III класса и за 9 тысяч. Есть такие цены.

Что касается мер по стабилизации ситуации на рынке зерна, которые озвучивали федеральные власти, то, по словам Александра Лукьянова, часть из них, скорее всего, так и останутся обещаниями. Речь идет, прежде всего, о зерновых интервенциях, которые планировалось запустить в декабре. С высокой долей вероятности их не будет.

При этом Минсельхоз России от данного инструмента полностью не отказывается, заявляя, что торги пройдут в следующем году. Конкретные сроки пока не обозначаются.

Другая мера — компенсации транспортировки сырья и готовой продукции — тоже заработает только с 2018 года. По словам Александр Лукьянова, в этой части федеральные власти пошли навстречу нашему региону. Алтайский край наряду с другими субъектами вошел в список получателей этой формы помощи. По данным на 5 декабря, семь алтайских предприятий уже подали документы на возмещение затрат на сумму 25 млн рублей. Это четверть от всего общероссийского объема. В 2019 году объем господдержки по этому направлению планируется увеличить до 500 млн рублей.

Как рассказал Александр Лукьянов, решение по пролонгации коротких кредитов с возможностью оформления дальнейших займов пока не принято. Этот вопрос сейчас прорабатывается Минсельхозом России совместно с ведущими банками страны.