Рабочему алтайского завода переломало ноги при ЧП на производстве

По данным источника, ЧП случилось в конце смены. Мужчина должен был убрать связку уголков весом 1,5 тонны в предназначенное для них место. Ему посоветовали использовать транспортное средство для внутризаводских и цеховых перевозок. С помощью этого погрузчика уголки переместили на стол для сборки борон. Когда мужчина повернулся к нему спиной, вся связка свалилась на него, придавив ноги до колена.

После ЧП мужчине вызвали "скорую", на место приехала полиция.

В МВД Павловска факт травмы подтвердили и сообщили, что у мужчины открытые переломы обеих ног. Местный отдел СКР пока не в курсе произошедшего: никакие материалы туда пока не передавали. Однако производственными травмами должно заниматься именно это ведомство.

Татьяна Филидова,

руководитель "Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения":

— Пострадавшему сделали операцию в Павловске, затем перевели его в другую, хорошую клинику в Барнауле, где ему оказывают помощь лучшие хирурги. За счет средств завода он пройдет реабилитацию. Его семье также оказывается вся необходимая помощь.

За нарушение требований охраны труда на производстве виновному может грозить уголовное дело. Если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, возможно наказание от штрафа до лишения свободы на год.

Справка

Длина одного такого уголка составляет 1,5 метра, одна деталь весит около 7 кг.