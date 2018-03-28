В Барнауле возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве

Сообщается, что рабочий получил травмы, когда прокладывал трубы. Его доставили в больницу, где он скончался.

Следствие предполагает, что мужчина погиб из-за нарушения требований охраны труда на предприятии. Название компании не сообщается, однако известно, что она находится в Индустриальном районе и связана с изготовлением бетонных плит.

Дело заведено по по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).