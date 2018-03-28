В Барнауле возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели газосварщика на барнаульском предприятии. ЧП произошло еще 18 января.
Сообщается, что рабочий получил травмы, когда прокладывал трубы. Его доставили в больницу, где он скончался.
Следствие предполагает, что мужчина погиб из-за нарушения требований охраны труда на предприятии. Название компании не сообщается, однако известно, что она находится в Индустриальном районе и связана с изготовлением бетонных плит.
Дело заведено по по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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