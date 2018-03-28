В Барнауле возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве

Сегодня, 06:15.
Происшествия

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели газосварщика на барнаульском предприятии. ЧП произошло еще 18 января.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Сообщается, что рабочий получил травмы, когда прокладывал трубы. Его доставили в больницу, где он скончался.

Следствие предполагает, что мужчина погиб из-за нарушения требований охраны труда на предприятии. Название компании не сообщается, однако известно, что она находится в Индустриальном районе и связана с изготовлением бетонных плит.

Дело заведено по по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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