В Барнауле маленький посетитель детской поликлиники провалился в котлован

По словам врача Лидии Ткаченко, котлован у ворот детской поликлиники тубдиспансера вырыли два месяца назад для ремонта труб, а засыпать смогли лишь в середине марта.

Из-за скопившейся на дне ямы воды грунт просел, на этом месте образовался глубокий провал, его не было видно под снегом. Туда и провалился ребенок, которого родители привезли на обследование. Сотрудники диспансера говорят, что юный посетитель не получил травм.

Кроме того, врачи жалуются, что из-за провала посетителям сложно найти место, куда припарковать автомобиль. Часто машины стоят в неположенных местах. В администрации Октябрьского района, куда обратились медики после произошедшего, обещали принять меры. Сроки не уточнили.

В СУ СКР по Алтайскому краю начали проверку по данному факту.