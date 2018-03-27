В Барнауле маленький посетитель детской поликлиники провалился в котлован

В Барнауле ребенок провалился в плохо засыпанную рабочими яму напротив детской поликлиники Алтайского противотуберкулезного диспансера, пишет "Банкфакс" со ссылкой на сотрудников учреждения.
По словам врача Лидии Ткаченко, котлован у ворот детской поликлиники тубдиспансера вырыли два месяца назад для ремонта труб, а засыпать смогли лишь в середине марта.
Из-за скопившейся на дне ямы воды грунт просел, на этом месте образовался глубокий провал, его не было видно под снегом. Туда и провалился ребенок, которого родители привезли на обследование. Сотрудники диспансера говорят, что юный посетитель не получил травм.
Кроме того, врачи жалуются, что из-за провала посетителям сложно найти место, куда припарковать автомобиль. Часто машины стоят в неположенных местах. В администрации Октябрьского района, куда обратились медики после произошедшего, обещали принять меры. Сроки не уточнили.
В СУ СКР по Алтайскому краю начали проверку по данному факту.
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