ЧП в Госдуме: у 30 депутатов пропали карточки для голосования

По его словам, возможности зарегистрироваться, задавать вопросы, выступать и голосовать лишены три десятка его соратников по фракции ЛДПР.

"Карточки оставались в зале заседания после завершения сессии. Из 40 депутатов фракции они есть только у 10 человек. Пропала также карточка независимого депутата Алексея Журавлева. Мы рассказали об этой проблеме коллегам в начале заседания, — пояснил господин Сысоев. — Карточки пропадают второй раз за 20 лет работы парламента. В первый раз депутат от КПРФ собрал все карточки у депутатов ЛДПР. Сейчас сотрудники ФСО и ФСБ изучают видеозаписи с камер наблюдения и обещают показать того человека, который собирал карточки".

Аппарат Госдумы, в ведении которого находятся оргвопросы, пообещал изготовить новые карточки.