ЧП в Госдуме: у 30 депутатов пропали карточки для голосования

10 января открытие весенней сессии в Госдуме РФ началось с детективной истории — на первом в этом году пленарном заседании 30 депутатов обнаружили на своих местах отсутствие карточек для голосования, сообщил Znak.com первый зампред парламентского комитета по природным ресурсам и экологии Владимир Сысоев.
По его словам, возможности зарегистрироваться, задавать вопросы, выступать и голосовать лишены три десятка его соратников по фракции ЛДПР.
"Карточки оставались в зале заседания после завершения сессии. Из 40 депутатов фракции они есть только у 10 человек. Пропала также карточка независимого депутата Алексея Журавлева. Мы рассказали об этой проблеме коллегам в начале заседания, — пояснил господин Сысоев. — Карточки пропадают второй раз за 20 лет работы парламента. В первый раз депутат от КПРФ собрал все карточки у депутатов ЛДПР. Сейчас сотрудники ФСО и ФСБ изучают видеозаписи с камер наблюдения и обещают показать того человека, который собирал карточки".
Аппарат Госдумы, в ведении которого находятся оргвопросы, пообещал изготовить новые карточки.
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