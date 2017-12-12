Что больше всего интересовало жителей Алтайского края в 2017 году: исследование Яндекса

Аналитики Яндекса по поисковым запросам выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Алтайского края в 2017 году. Altapress.ru публикует итоги исследования, из которых можно узнать не только про ключевые события, но и про то, какими мужчинами, женщинами и мемами больше всего интересовались жители региона.

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