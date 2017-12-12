Что больше всего интересовало жителей Алтайского края в 2017 году: исследование Яндекса

Аналитики Яндекса по поисковым запросам выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Алтайского края в 2017 году. Altapress.ru публикует итоги исследования, из которых можно узнать не только про ключевые события, но и про то, какими мужчинами, женщинами и мемами больше всего интересовались жители региона.
Алтайские события
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- Слухи об отставке Александра Карлина
- Сильный ураган в Барнауле
- Новый маршрут № 29 в Барнауле
- Митинг в Бийске
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События в России и мире
- "Синий кит" и группы смерти
- Скандал вокруг фильма "Матильда"
- Деятельность ФБК
- Теракт в Петербургском метрополитене
- Сильный шторм в Москве
- Меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
- Введение штрафа за отсутствие знака "Шипы"
- Инаугурация Трампа
- Эпидемия вируса Коксаки в Турции
- Преследование рохинджа в Мьянме
Мужчины
- Дима Билан
- Билл Скарсгард
- Анатолий Пашинин
- Андрей Малахов
- Армен Джигарханян
- Кит Харингтон
- Владимир Кузьмин
- Дмитрий Борисов
- Кевин Спейси
- Кирилл Серебренников
Женщины
- Мария Максакова
- Юлия Самойлова
- Диана Шурыгина
- Дана Борисова
- Анастасия Волочкова
- Анастасия Шубская
- София Каштанова
- Татьяна Тарасова
- Татьяна Бабенкова
- Наталья Шкулёва
Вещи и явления
- Спиннер
- Голосовой помощник Алиса
- Криптовалюта
- iPhone X
- Samsung Galaxy S8
- iPhone 8
- Рэп-баттлы
- Lada Vesta SW Cross
- Блокчейн
- Обновлённая Nokia 3310
Спорт
- Чемпионат мира по хоккею
- Кубок конфедераций
- Чемпионат России по футболу
- Бой Мейвезер — Макгрегор
- Чемпионат и Кубок мира по биатлону
- Чемпионат КХЛ
- Бой Емельяненко — Митрион
- Лига чемпионов
- Матч Россия — Испания (футбол)
- Матч Россия — Португалия (футбол)
Фильмы
- Оно
- Босс-молокосос
- Викинг
- Последний богатырь
- Гадкий я 3
- Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
- Форсаж 8
- Стражи Галактики. Часть 2
- Притяжение
- Трансформеры: Последний рыцарь
Российские сериалы
- Ольга
- Молодёжка
- Полицейский с Рублёвки
- Физрук
- Закон каменных джунглей
- Отель Элеон
- Универ. Новая общага
- Ивановы-Ивановы
- Чернобыль. Зона отчуждения
- Адаптация
Зарубежные сериалы
- Игра престолов
- Гречанка
- Нити судьбы
- Капитанша
- Стыд
- Шерлок
- Ривердэйл
- Сверхъестественное
- Ходячие мертвецы
- Великолепный век. Империя Кёсем
Мемы
- Эщкере
- Ждун
- Чевапчичи
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- Хайп
- Винишко-тян
- Пятнадцатый год
- Бонд с кнопкой
- Дэб
- Руки-базуки
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