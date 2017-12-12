Что больше всего интересовало жителей Алтайского края в 2017 году: исследование Яндекса

Сегодня, 17:04.
Жизнь

Аналитики Яндекса по поисковым запросам выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Алтайского края в 2017 году. Altapress.ru публикует итоги исследования, из которых можно узнать не только про ключевые события, но и про то, какими мужчинами, женщинами и мемами больше всего интересовались жители региона.

Поисково-спасательная операция на Телецком озере. 22 февраля 2017 года.
Поисково-спасательная операция на Телецком озере. 22 февраля 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Алтайские события

  1. Крушение вертолёта над Телецким озером
  2. Запуск Яндекс.Такси в Барнауле
  3. Выборы в Алтайском крае
  4. Открытие ТЦ "Галактика" в Барнауле
  5. Авария на проспекте Ленина в Барнауле
  6. Слухи об отставке Александра Карлина
  7. Сильный ураган в Барнауле
  8. Новый маршрут № 29 в Барнауле
  9. Митинг в Бийске
  10. Сильный град в Алтайском крае
Премьера фильма "Матильда" в Барнауле.
Премьера фильма "Матильда" в Барнауле.

События в России и мире

  1. "Синий кит" и группы смерти
  2. Скандал вокруг фильма "Матильда"
  3. Деятельность ФБК
  4. Теракт в Петербургском метрополитене
  5. Сильный шторм в Москве
  6. Меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
  7. Введение штрафа за отсутствие знака "Шипы"
  8. Инаугурация Трампа
  9. Эпидемия вируса Коксаки в Турции
  10. Преследование рохинджа в Мьянме
Дима Билан выступил на Дне металлурга в Заринске.
Дима Билан выступил на Дне металлурга в Заринске.

Мужчины

  1. Дима Билан
  2. Билл Скарсгард
  3. Анатолий Пашинин
  4. Андрей Малахов
  5. Армен Джигарханян
  6. Кит Харингтон
  7. Владимир Кузьмин
  8. Дмитрий Борисов
  9. Кевин Спейси
  10. Кирилл Серебренников
Мария Максакова.
Мария Максакова.

Женщины

  1. Мария Максакова
  2. Юлия Самойлова
  3. Диана Шурыгина
  4. Дана Борисова
  5. Анастасия Волочкова
  6. Анастасия Шубская
  7. София Каштанова
  8. Татьяна Тарасова
  9. Татьяна Бабенкова
  10. Наталья Шкулёва
Спиннеры.
Спиннеры.

Вещи и явления

  1. Спиннер
  2. Голосовой помощник Алиса
  3. Криптовалюта
  4. iPhone X
  5. Samsung Galaxy S8
  6. iPhone 8
  7. Рэп-баттлы
  8. Lada Vesta SW Cross
  9. Блокчейн
  10. Обновлённая Nokia 3310
В Барнауле заработала фан-зона ЧМ по хоккею.
В Барнауле заработала фан-зона ЧМ по хоккею.

Спорт

  1. Чемпионат мира по хоккею
  2. Кубок конфедераций
  3. Чемпионат России по футболу
  4. Бой Мейвезер — Макгрегор
  5. Чемпионат и Кубок мира по биатлону
  6. Чемпионат КХЛ
  7. Бой Емельяненко — Митрион
  8. Лига чемпионов
  9. Матч Россия — Испания (футбол)
  10. Матч Россия — Португалия (футбол)
Кадр из фильма "Оно".
Кадр из фильма "Оно".

Фильмы

  1. Оно
  2. Босс-молокосос
  3. Викинг
  4. Последний богатырь
  5. Гадкий я 3
  6. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
  7. Форсаж 8
  8. Стражи Галактики. Часть 2
  9. Притяжение
  10. Трансформеры: Последний рыцарь
Сериал "Ольга".
Сериал "Ольга".

Российские сериалы

  1. Ольга
  2. Молодёжка
  3. Полицейский с Рублёвки
  4. Физрук
  5. Закон каменных джунглей
  6. Отель Элеон
  7. Универ. Новая общага
  8. Ивановы-Ивановы
  9. Чернобыль. Зона отчуждения
  10. Адаптация
Кадр из сериала "Игра престолов".
Кадр из сериала "Игра престолов".

Зарубежные сериалы

  1. Игра престолов
  2. Гречанка
  3. Нити судьбы
  4. Капитанша
  5. Стыд
  6. Шерлок
  7. Ривердэйл
  8. Сверхъестественное
  9. Ходячие мертвецы
  10. Великолепный век. Империя Кёсем
Голландский Ждун в гостях у барнаульского ждуна.
Голландский Ждун в гостях у барнаульского ждуна.

Мемы

  1. Эщкере
  2. Ждун
  3. Чевапчичи
  4. Так, блэт
  5. Хайп
  6. Винишко-тян
  7. Пятнадцатый год
  8. Бонд с кнопкой
  9. Дэб
  10. Руки-базуки
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