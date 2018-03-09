Что делать, если пришел долг за газ во время отсутствия абонента?

— В соответствии с пп. "г" п. 21 "Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан", абонент обязан сообщать поставщику газа сведения о показаниях прибора учёта в установленный в договоре срок (ежемесячно), если иной способ получения таких сведений не установлен договором. Кроме того, абонент обязан сообщать поставщику об изменении количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении лиц в пятидневный срок.

Согласно п. 31 вышеназванных Правил в случае, если абонент в установленный договором срок не представил поставщику сведения о показаниях прибора учета, объем потребленного газа до момента возобновления представления указанных сведений определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа. Эта цифра высчитывается по прибору учета газа за период не менее одного года либо за фактический период работы. По истечении трех месяцев объем потребленного газа за каждый последующий месяц до момента возобновления представления сведений о показаниях определяется в соответствии с нормативами потребления.

Положения п. 31 не применяются только в случае, если абонент заблаговременно уведомил поставщика газа об отсутствии всех проживающих в квартире граждан более месяца.

Определение объема потребляемого газа по показаниям возобновляется со дня, следующего за днём проведения проверки, осуществляемой поставщиком газа по заявке абонента.