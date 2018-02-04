Переселяют ли в Мамонтовском районе из ветхого жилья?

— В рамках этапа 2014-2015 годов краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы" в Мамонтовском районе было расселено два многоквартирных дома (23 квартиры общей площадью 714,1 кв. м), переселены 36 человек. На данные цели направили 21 млн рублей.

Реализация краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы" завершена на всей территории региона.