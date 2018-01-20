Имеет ли право почта вычитать долги из оплаты за услуги ЖКХ?

Нина из Барнаула жалуется: "Ходила платить за услуги ЖКХ на почту. На мне висел долг за ОДН, который я оплачивать в тот раз не собиралась. Однако сотрудники почты, не предупредив меня, вычли из каждой строки, за которые я платила, определенные суммы в счет этого долга. В результате у меня оказалось недоплачено по 20-30 рублей за все услуги, кроме ОДН. Имели ли сотрудники почты на это право?"
В УФПС Алтайского края сообщили:
— При приеме оплаты коммунальных услуг все виды платежей и суммы формируются автоматически в программе. Ответственным за формирование платежей и предоставления в программу является ЖЭУ по месту обслуживания.
Согласно правилам оказания почтовых услуг, после того, как виды платежей и соответствующие суммы появляются на экране монитора компьютера, оператор уточняет, какие платежи и какие суммы клиент планирует внести и, соответственно, осуществляет платеж. Чтобы детально разобраться в указанной ситуации, вам необходимо со всеми платежными документами обратиться в почтовое отделение.
По любым вопросам, связанным с обслуживанием, барнаульцы могут обращаться по телефону 8 (3852) 36-80-69.
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