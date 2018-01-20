Имеет ли право почта вычитать долги из оплаты за услуги ЖКХ?

— При приеме оплаты коммунальных услуг все виды платежей и суммы формируются автоматически в программе. Ответственным за формирование платежей и предоставления в программу является ЖЭУ по месту обслуживания.

Согласно правилам оказания почтовых услуг, после того, как виды платежей и соответствующие суммы появляются на экране монитора компьютера, оператор уточняет, какие платежи и какие суммы клиент планирует внести и, соответственно, осуществляет платеж. Чтобы детально разобраться в указанной ситуации, вам необходимо со всеми платежными документами обратиться в почтовое отделение.

По любым вопросам, связанным с обслуживанием, барнаульцы могут обращаться по телефону 8 (3852) 36-80-69.