Что грозит магазину за обсчет?

— Согласно ст. 10 Закона РФ "О защите прав потребителей", продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать цену в рублях и условия их приобретения.

Не обеспечив реализацию товара согласно сведениям, указанным в условиях акции, магазин фактически обсчитал покупателя. За это нарушение организации грозит административная ответственность в виде штрафа по ст. 14.7 КоАП РФ ("Обман потребителей").

Если вы обнаружили несоответствие в стоимости товара на кассе, требуйте перерасчета. Если магазин отказывает в этом, пишите жалобу в Роспотребнадзор.