Что грозит магазину за обсчет?

Анна из Белокурихи обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: "Недавно меня обсчитали в магазине. Продали товар по обычной цене, хотя он стоил дешевле по акции. Инцидент объяснили техническим сбоем и все. Можно ли наказать магазин за это?"
В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю сообщили:
— Согласно ст. 10 Закона РФ "О защите прав потребителей", продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация о товарах в обязательном порядке должна содержать цену в рублях и условия их приобретения.
Не обеспечив реализацию товара согласно сведениям, указанным в условиях акции, магазин фактически обсчитал покупателя. За это нарушение организации грозит административная ответственность в виде штрафа по ст. 14.7 КоАП РФ ("Обман потребителей").
Если вы обнаружили несоответствие в стоимости товара на кассе, требуйте перерасчета. Если магазин отказывает в этом, пишите жалобу в Роспотребнадзор.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
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