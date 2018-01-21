Обязан ли магазин следить за ячейками для хранения вещей?

Наталья из Барнаула спрашивает: "Оставила в магазинной ячейке для хранения свои покупки, а пока ходила, их украли. Убытки возмещать мне отказались. Прав ли магазин?"
В "Центре гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" рассказали:
— По смыслу ст. 437, 426, 438 Гражданского Кодекса РФ размещение ячеек хранения в торговом зале, и предложение оставлять потребителю в них вещи для хранения можно расценить как публичную оферту, а размещение вещей в такой камере потребителем — как согласие на эту сделку. Следовательно магазин обязан обеспечить сохранность вещей, оставленных потребителем в камере хранения, даже при условии безвозмездности договора (ст. 886, ст. 891 ГК РФ). Таким образом, магазин неправ, а вы можете обратиться в Роспотребнадзор с заявлением по данному факту либо сразу в суд.
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