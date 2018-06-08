Что мы едим? Как меняется ассортимент продуктов сетевых магазинов

Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Продуктовый магазин "Пятерочка". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Исследование центра социального проектирования "Платформа" показало: 74% местных производителей считает, что качество их товара полностью или в большинстве случаев отвечает требованиям торговых сетей. Аналогичного мнения придерживаются 69% ритейлеров. Отраслевые эксперты чаще всего отзываются критично о качестве местной продукции, граждане же в большинстве случаев (70%) довольно лояльны.

При работе с местными производителями перед ритейлером встает задача: предложить покупателю вкусный продукт, но при этом профессионально позаботиться о его качестве. Так, например, в сети универсамов "Пятёрочка" для достижения наилучшего результата организован многоступенчатый аудит. На распределительных центрах торговой сети изучается каждая партия поступившего товара. Вплоть до того, что выборочно берется ящик, например, с морковью, и каждый корнеплод осматривается и оценивается. Мониторинг качества продукции продолжается и в магазине.

Светлана Гришина,

директор по свежести магазина "Пятёрочка" на ул. Молодежной, 25-б:

– Около четверти ассортимента универсама – это продукция региональных производителей. Конечно, каждая поступающая партия проходит специальный аудит на входе в магазин, а потом еще и регулярную проверку на прилавке. Это моя обязанность как директора по свежести. На прилавках с полуфабрикатами, молочной продукцией, овощами и фруктами есть специальные журналы, где я лично фиксирую результаты проверки.

В итогах исследования "Платформы" говорится, что в перспективе развития ритейл по-прежнему будет сосредотачивать внимание на качестве продукции, а также поддерживать региональные бренды.

Факт

По данным управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, продукция более 200 предприятий Алтайского края представлена в розничных сетях. Более 120 алтайских производителей благодаря контрактам с крупными ритейлерами поставляют свою продукцию в соседние регионы. Федеральные сети также стремятся наполнить свои прилавки местной продукцией. Например, в универсамах "Пятёрочка" доля местной продукции составляет более 25% от всего представленного ассортимента.