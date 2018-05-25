Что может спасти современного мужчину от стресса?

Надежные и бесшумные двери. Фото: архив компании "Аргус". Надежные и бесшумные двери. Фото: архив компании "Аргус". Надежные и бесшумные двери. Фото: архив компании "Аргус". Надежные и бесшумные двери. Фото: архив компании "Аргус". Надежные и бесшумные двери. Фото: архив компании "Аргус". Надежные и бесшумные двери. Фото: архив компании "Аргус". Надежные и бесшумные двери. Фото: архив компании "Аргус". Надежные и бесшумные двери. Фото: архив компании "Аргус".

Основные причины стресса у мужчин — проблемы на работе, во взаимоотношениях с семьей и возрастные изменения. Проявляется он в виде бессонницы, головной боли, нервозности и других неприятных симптомов. Не всегда с этим нужно бороться с помощью медикаментов, часто достаточно просто отдохнуть. А залог хорошего отдыха — тишина.

Наверное, каждый человек был в ситуации, когда хочется подремать, но в квартире кто-то не спит, хлопает дверьми и мешает. С дверьми от Raumplus, изготовленными в Германии, такого не будет. Производитель гарантирует мягкую и бесшумную работу механизмов благодаря использованию современных роликов с подшипниками 5 класса точности. Дополнительные ребра жесткости профилей не дадут дверям прогнуться, так что качество и долговечность здесь играют далеко не последнюю роль. А немецкий дизайн будет приятен глазу даже самого взыскательного человека.

За 30 лет работы на мебельном рынке принципы работы компании остаются неизменными. Сильные составляющие бренда — уровень сервиса, разнообразие ассортимента, исключительное качество и жесткий контроль за соблюдением технологии при изготовлении конечного продукта.

Компания Raumplus осуществляет 100% контроль качества всех компонентов продукции на всех этапах производства. Комплектующие и механизмы подвергаются стресс-тестам и долгосрочным нагрузкам: проверяется надежность роликов, свойства уплотнителей, способность торможения дверей, контролируется правильное функционирование механизмов.

Raumplus предлагает разные виды дверей — раздвижные, навесные, подвесные, складные, распашные, мансардные — на любой вкус. Главное, что все они будут надежные и бесшумные — на страже вашего спокойствия.