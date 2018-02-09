Что можно и нельзя дарить в День святого Валентина

Традиционно 14 февраля в День всех влюбленных принято дарить подарки. Чтобы они оказались приятными и порадовали получателя, перед покупкой нужно взвесить все "за" и "против". Носками и кухонной утварью здесь не получится отделаться, ведь на День святого Валентина подарок должен быть романтическим. Рассказываем, как поздравить и не обидеть любимого человека на День святого Валентина.
Издревле юноши в этот день посылали своим возлюбленным подарки, а также письма и стихотворения, в которых выражали свои чувства и пожелания. Помимо известных "валентинок" в День всех влюбленных принято дарить и другие подарки. К примеру, шоколад, цветы, украшения, памятные вещицы. По современным традициям, в 14 февраля влюбленные устраивают романтический ужин.
Считается, что в День святого Валентина не нужно дарить полезные и дорогие подарки.
Согласно народным приметам, некоторые подарки категорически нельзя дарить в День всех влюбленных и другие праздники. Считается, что дарить
- острые предметы — к накоплению негативной энергии и беде,
- часы — к ссоре и даже расставанию,
- тапочки — к болезни,
- полотенце — в старину его дарили тем, кто провожал в последний пусть покойного,
- жемчуг символизирует слезы вдов и сирот,
- зеркало может привлечь беды,
- алкоголь считается плохим подарком, так как отнимает здоровье,
- мужское нижнее белье — к изменам,
- шарф — к разлуке с любимым человеком,
- подарки с изображением птиц привлекут беспокойство и неприятности,
- подарок из стекла грозит расставанием,
- шампунь или гель для душа может "смыть" дорогого человека из вашей жизни
Деньги. На День всех влюбленных лучше не отдавать их в конверте, а потратить на подарок. Ведь если вы подарите деньги, это может обидеть мужчину, который посчитает, что его женщина не захотела проявить фантазию в выборе подарка.
Нижнее белье и носки. Вряд ли носки, подаренные на 14 февраля, привнесут в отношения романтику. Опасно дарить мужчине нижнее белье. Ведь "сердечки", "любовные надписи" и "зверушки" на такой вещи понравятся не каждому мужчине. К тому же, по примете такой подарок может привести к измене.
Кружка. Это довольно скучный подарок. Такая вещь может быть приятной мелочью в повседневной жизни, но до романтичного подарка не дотягивает.
Ежедневник и другая канцелярия. Такой подарок мужчина ожидает получить от коллег на работе, но не от девушки.
Шампунь и набор для бритья. Получив такой подарок,мужчина может заподозрить, что вам было лень выбирать презент. Шампунь и другие средства гигиены особого восторга у мужчины 14 февраля не вызовут, а только подчеркнут обыденность происходящего.
Набор инструментов. Вряд ли набор отверток, молоток или дрель — это подарок, о котором мужчина давно мечтал получить в романтический вечер.
Цветы и мягкие игрушки. Обычно такие подарки выбирают для девушки. Вряд ли плюшевый медведь подчеркнет силу и мужественность вашей второй половины.
Женщины настроены на этот праздник романтично, поэтому любой подарок должен подразумевать нечто чувственное. День святого Валентина — это не тот праздник, когда стоит дарить кухонную утварь, бытовые предметы и электронику. Исключением может быть чашка с романтической надписью.
Лучшим подарком будет то, что дополнит хобби вашей второй половинки. Подойдут всевозможные женские аксессуары к гаджетам. Такие вещи лучше покупать для той женщины, которая много времени проводит за компьютером, прослушиванием музыки. Так вы покажете, насколько вам небезразличны ее интересы.
При подготовке подарка нужно обязательно обратить внимание на оформление. Даже если вы подарите конфеты, но они должны быть в красивой упаковке.
Женщины ценят внимание, не дарите подарки, в которых нет эмоций и чувств.
Несмотря на то, что это праздник влюбленных, в последнее время появилась мода поздравлять всех, к кому питаешь разного рода любовь — друзей, подруг, коллег, родителей. Однако изначально этот день предназначался именно для влюбленных, поэтому в первую очередь поздравлять нужно только спутников жизни.
В День святого Валентина в 2018 году не забудьте поздравить Валентин и Валентинов. Ведь 14 февраля они будут праздновать свои именины.
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