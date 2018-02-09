Что можно и нельзя дарить в День святого Валентина

03 Что не стоит дарить мужчинам на День святого Валентина?

Деньги. На День всех влюбленных лучше не отдавать их в конверте, а потратить на подарок. Ведь если вы подарите деньги, это может обидеть мужчину, который посчитает, что его женщина не захотела проявить фантазию в выборе подарка.

Нижнее белье и носки. Вряд ли носки, подаренные на 14 февраля, привнесут в отношения романтику. Опасно дарить мужчине нижнее белье. Ведь "сердечки", "любовные надписи" и "зверушки" на такой вещи понравятся не каждому мужчине. К тому же, по примете такой подарок может привести к измене.

Кружка. Это довольно скучный подарок. Такая вещь может быть приятной мелочью в повседневной жизни, но до романтичного подарка не дотягивает.

Ежедневник и другая канцелярия. Такой подарок мужчина ожидает получить от коллег на работе, но не от девушки.

Шампунь и набор для бритья. Получив такой подарок,мужчина может заподозрить, что вам было лень выбирать презент. Шампунь и другие средства гигиены особого восторга у мужчины 14 февраля не вызовут, а только подчеркнут обыденность происходящего.

Набор инструментов. Вряд ли набор отверток, молоток или дрель — это подарок, о котором мужчина давно мечтал получить в романтический вечер.

Цветы и мягкие игрушки. Обычно такие подарки выбирают для девушки. Вряд ли плюшевый медведь подчеркнет силу и мужественность вашей второй половины.