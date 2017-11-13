Чем нельзя заниматься в Барнауле и какие запреты любят нарушать горожане

В Барнауле запрещено парковаться на газонах, хранить порубочные остатки и разукомплектованные авто. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле запрещено парковаться на газонах, хранить порубочные остатки и разукомплектованные авто. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле запрещено парковаться на газонах, хранить порубочные остатки и разукомплектованные авто. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле запрещено парковаться на газонах, хранить порубочные остатки и разукомплектованные авто. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Краткое содержание

Обращение с мусором

Вы наверняка знаете: мусор надо выбрасывать в урны и контейнеры. Все просто. "Правила благоустройства на территории Барнаула" меж тем говорят: нельзя размещать в непредназначенных для этого местах не только обычные отходы, но и строительный мусор, стройматериалы, дрова и покрышки.

Строительный мусор нельзя складывать даже на контейнерной площадке. Туда же нельзя свозить листву, ветки и порубочные остатки деревьев.

С мусором в Барнауле вообще надо обращаться культурно: запрещено выносить и сметать его на дороги, тротуары, газоны, спортивные или (не дай бог) детские площадки, сбрасывать его в колодцы и т. п.

Знакомые altapress.ru как-то пожаловались на своих соседей, которые выбрасывают в окошко косточки для уличных собак. Так вот: ни косточки, ни другие продукты и вообще любые отходы сбрасывать с балконов, лоджий и из окон запрещено.

Листва в городе

Листве в городе уделена отдельная подглавка. Из нее ясно, что во время листопада ее надо сгребать на газоны и сразу же, в день сбора, вывозить. А если вывезти невозможно, складывать ее в полиэтиленовые мешки. Но и на вывоз пакетов дается короткое время: не более 24 часов.

Сжигать же листву (как, впрочем, и другие отходы, порубочные остатки деревьев, траву, упаковку) запрещено. Никаких мусорных костров. Запрещено также сгребать листву к комлевой (то есть нижней) части деревьев и кустарников.

Жидкие отходы

Мы уже не раз писали о таком бедствии Барнаула как слив жидких бытовых отходов в неположенные места. Для этого в Барнауле есть только одно место: пункт на очистных сооружениях канализации №2 (территория полигона).

А ведь сбрасывать любые сточные воды — не только жидкие отходы, но и мыльный раствор, пену и загрязненные жидкости в не предназначенные для этого места запрещено! То есть нельзя сливать их на тротуары и газоны, под деревья и кустарники, в колодцы ливневой канализации. И уже тем более — в реки, пруды и озера.

Места для торговли

Нестационарной торговле в Барнауле, как и во многих других городах, давно уже указали место. Лотки, палатки, автомашины, палатки, киоски — все это можно устанавливать только в соответствии с схемой размещения нестационарных торговых объектах. В местах, не попавших в схему, нельзя.

Более того, запрещено устанавливать столы, полки, витрины и производить выкладку товаров на территориях, прилегающих к магазинам и общепиту. Это было и в прошлых "Правилах благоустройства". Но в новых правилах, в отличие от старых, 2013 года, нет правил определения границ прилегающих территорий.

Порядок должен быть и вокруг лотков-палаток-киосков. Загрязнять и захламлять место, где они стоят, запрещено, как и возводить навесы, козырьки, не предусмотренные эскизом. Сам объект должен тоже соответствовать эскизу (дизайн-проекту).

Автомобили в городе

Запрещено ставить машины на газоны, детские площадки и другие неположенные места. Ездить по ним тоже, конечно, нельзя. Парковаться можно так, чтобы ваша машина не мешала механизированной уборке территории, проходу пешеходов и проезду других машин и специальной техники. Мешать тоже запрещено.

Нельзя хранить и разукомплектованные машины — ни на тротуарах, ни на обочинах или проезжей части дорог, ни во дворах, на газонах, спортивных и детских площадках и иных общественных пространствах. Что такое разукомплектованные? Это машины, у которых отсутствует одна или несколько деталей и которые не ездят.

И, конечно, запрещено мыть автомобили в неположенном месте. Кто бы сомневался.

Малые формы

Малым архитектурным формам в новых правилах посвящен отдельный большой раздел. Относятся к ним не только декоративные элементы вроде небольших фигурок, но и городская мебель, урны, ограждение, городская садово-парковая мебель и многое другое.

Повреждать малые архитектурные формы и использовать их не по назначению в Барнауле тоже запрещено.

Штрафы за нарушения

За нарушения правил благоустройства в городе предусмотрен штраф. Сколько заплатят те, кто попались?

Нарушитель-гражданин: от 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Нарушитель должностное лицо: 1-10 тыс. рублей.

Нарушитель-юрлицо: 5-50 тыс. рублей.

Штрафы предусмотрены статьей 27 краевого закона №46-ЗС (от 2002 года) "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края".