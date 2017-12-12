Десятки кавказцев заблокировали офис ТНТ из-за скандального ролика про "ингушку из эскорта"

11 декабря генеральному директору Comedy Club Андрею Левину пришлось лично извиняться за сценку про "ингушку из эскорта". Он приехал в представительство Республики Ингушетии, где принес извинения, пишет "МК". Но вечером того же дня около 50 выходцев из Ингушетии собрались у офиса ТНТ, требуя от представителей телеканала очного разговора и извинений, передает Life.ru.
Работников канала не выпускали из офиса. Ситуация разрешилась только после того, как к зданию приехали два автомобиля ОМОНа.
Скандальная сценка появилась в эфире программы Comedy Woman. Одна из участниц шоу сыграла роль девушки из т.н. службы эскорта из Ингушетии. В этом эпизоде Екатерина Скулкина, играющая роль управляющей эскорт-агентства, отчитывает одну из своих сотрудниц, которая говорит с характерным кавказским акцентом.
По данным издания, после выхода ролика участницам шоу начали поступать угрозы в соцсетях. Также пользователи писали, что "для кавказских народов такие выходки не принимаются как невинные, безобидные шутки, тем более, когда идёт речь о чести ингушской девушки".
Comedy Club опубликовал на своем сайте текст с извинениями:
— От лица продюсеров Comedy Club Production, создателей и авторов шоу приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию. Компания усилит контроль за юмористическим контентом.
Гендиректор решил лично извиниться перед представителями Ингушетии. Как рассказала Екатерина Скулкина, скандальное видео удалили со всех интернет-ресурсов. Актриса также извинилась за эту сценку.
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