Жительница Барнаула стала участницей шоу "Русский ниндзя".

Екатерина Гусева, жительница Барнаула, участвовала в программе "Русский ниндзя". Шоу в вышло эфир на первом канале 10 декабря.
Екатерина Гусева прошла четыре препятствия и упала в воду. Она стала лучшей среди девушек.
В своем Instagram Екатерина написала, что это было одно из самых крутых событий в ее жизни.
Екатерина Гусева,
участница шоу "Русский ниндзя":
— Я дошла до предпоследнего препятствия, на котором и в основном падали все сильные парни( ни одна девушка до него не дошла) и, если честно, я не сомневалась , что меня возьмут, да и все ребята, спортивные организаторы мне так говорили. Но правила суровые и едины для всех, отбор по времени! Это франшиза, нет разделения по половому признаку. В итоге, я не прошла по времени.... Сказать, что сейчас я расстроена- ничего не сказать, хотелось бы ещё раз испытать эти эмоции! Но, я собой горжусь, когда я увидела эту трассу, я даже подумать не могла что дойду так далеко и сорвусь там, где падали все парни.
Справка
В проекте "Русский ниндзя" участники проходят различные полосы препятствий. В отборочном этапе каждой серии участвуют 45 спортсменов, лучшие попадают в полуфинал и там сражаются за три путевки в финал. Участники шоу впервые видят полосу препятствий только на старте, поэтому возможность победить и выиграть главный приз в размере 5 млн рублей есть у каждого.
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