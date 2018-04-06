Дары весны: сельчане в Алтайском крае нашли противотанковую гранату

Специалисты выяснили, что находка — это боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22. Оружие было заряжено и могло представлять опасность. Его вывезли за пределы села и взорвали в одном из карьеров.

Напомним, в феврале у жителя Алтайского края полицейские нашли несколько пистолетов, патроны и другие боеприпасы.

Справка

РПГ-22 "Нетто" — реактивная противотанковая граната. Является оружием одноразового применения. Принята на вооружение Советской Армии в 1980 году, пишет "Википедия".