Дары весны: сельчане в Алтайском крае нашли противотанковую гранату

В селе Усть-Алейка Калманского района местные жители возле дома нашли РПГ. Противотанковую гранату обезвредили саперы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.
Специалисты выяснили, что находка — это боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22. Оружие было заряжено и могло представлять опасность. Его вывезли за пределы села и взорвали в одном из карьеров.
Напомним, в феврале у жителя Алтайского края полицейские нашли несколько пистолетов, патроны и другие боеприпасы.
Справка
РПГ-22 "Нетто" — реактивная противотанковая граната. Является оружием одноразового применения. Принята на вооружение Советской Армии в 1980 году, пишет "Википедия".
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