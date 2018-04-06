Дары весны: сельчане в Алтайском крае нашли противотанковую гранату

Сегодня, 14:03.
Происшествия

В селе Усть-Алейка Калманского района местные жители возле дома нашли РПГ. Противотанковую гранату обезвредили саперы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.

РПГ-22.
РПГ-22. Фото: instagram.com/rosgvard_barnaul/.

Специалисты выяснили, что находка — это боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22. Оружие было заряжено и могло представлять опасность. Его вывезли за пределы села и взорвали в одном из карьеров.

Напомним, в феврале у жителя Алтайского края полицейские нашли несколько пистолетов, патроны и другие боеприпасы.

Справка

РПГ-22 "Нетто" — реактивная противотанковая граната. Является оружием одноразового применения. Принята на вооружение Советской Армии в 1980 году, пишет "Википедия".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров