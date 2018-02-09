В Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков

Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, полицейские провели обыск жилища и хозпостроек ранее судимого 40-летнего жителя села Буланиха.

В доме мужчины нашли и изъяли винтовку ТОЗ с нарезным стволом калибра 5,6 мм и более 150 патронов. Сельчанин рассказал, что винтовку с боеприпасами он нашел на окраине села несколько лет назад.

Кроме того, в одной из хозпостроек обнаружили более трех килограммов марихуаны. Мужчина сообщил, что собрал коноплю на одном из пустырей для себя.

Против мужчины возбудили уголовные дела.