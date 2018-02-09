В Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков

Сегодня, 14:24.
Происшествия

В Зональном районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении более трех килограммов марихуаны и оружия с боеприпасами, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, полицейские провели обыск жилища и хозпостроек ранее судимого 40-летнего жителя села Буланиха.

В доме мужчины нашли и изъяли винтовку ТОЗ с нарезным стволом калибра 5,6 мм и более 150 патронов. Сельчанин рассказал, что винтовку с боеприпасами он нашел на окраине села несколько лет назад.

Кроме того, в одной из хозпостроек обнаружили более трех килограммов марихуаны. Мужчина сообщил, что собрал коноплю на одном из пустырей для себя.

Против мужчины возбудили уголовные дела.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров