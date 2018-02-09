В Алтайском крае у мужчины изъяли винтовку с запасом патронов и три килограмма наркотиков

В Зональном районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении более трех килограммов марихуаны и оружия с боеприпасами, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, полицейские провели обыск жилища и хозпостроек ранее судимого 40-летнего жителя села Буланиха.
В доме мужчины нашли и изъяли винтовку ТОЗ с нарезным стволом калибра 5,6 мм и более 150 патронов. Сельчанин рассказал, что винтовку с боеприпасами он нашел на окраине села несколько лет назад.
Кроме того, в одной из хозпостроек обнаружили более трех килограммов марихуаны. Мужчина сообщил, что собрал коноплю на одном из пустырей для себя.
Против мужчины возбудили уголовные дела.
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