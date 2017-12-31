Дело в мясе: мошенник из Ульяновской области обманул директора алтайской турбазы

В полицию Горно-Алтайска обратился 47-летний бийчанин, который работает директором турбазы в Республике Алтай. Мужчина сообщил, что его обманули и похитили более 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай.
Сотрудники полиции установили, что бийчанину позвонил неизвестный, который представился сотрудником одной из организаций. Он сообщил, что для проведения праздничного банкета через сайт турбазы забронировал несколько номеров.
Звонивший пояснил, что все необходимое для застолья они привезут с собой, однако попросил в одном из магазинов Горно-Алтайска приобрести мясо. Директор турбазы не смог купить товар в магазине, указанном клиентом, о чем сообщил ему по телефону.
После этого злоумышленник сообщил, что договоренность с торговой сетью сорвалась, но через час мясо можно забрать в другом супермаркете. Однако для этого необходимо перевести денежные средства ему на банковскую карту. Вернуть деньги заказчик пообещал после прибытия на турбазу.
Директор турбазы поверил злоумышленнику, перевел деньги и приехал к другому супермаркету, чтобы забрать заказ. Не дождавшись сотрудника магазина, бийчанин позвонил заказчику, но его телефон уже находился вне зоны действия сети.
После этого мужчина обратился в полицию. Оперативники уже установили, что номер, с которого злоумышленник звонил потерпевшему, зарегистрирован в Ульяновской области. Сейчас личность мошенника устанавливается. По этому факту проводится проверка, после чего примут процессуальное решение.
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