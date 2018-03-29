День не задался. 31 большой и маленький провал, способный подпортить настроение

Даже пролитая чашка кофе способна омрачить настроение на весь день. Хотя бывают ситуации и похлеще. Впрочем, смотря как к ним относиться. Примеры больших и маленьких фэйлов — в нашей подборке.

Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Вот это провал. Фото: trinixy.ru. Источник.