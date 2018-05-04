День Победы: поздравления и стихи к 9 мая

День Победы — это день памяти: мы говорим слова благодарности ветеранам и скорбим о погибших в годы Великой отечественной войны. Поздравления и стихи к 9 мая наполнены горечью и надеждой на то, что больше никогда не будет войны. Altapress.ru подобрал несколько трогательных красивых стихов ко Дню Победы.
Стихи к 9 мая о мире, героях и Великой Победе
День памяти,
Победы праздник,
Несут венков
Живую вязь,
Тепло букетов
Красок разных,
Чтоб не терялась
С прошлым связь.
И плиты скорбные согреты
Цветов дыханьем полевым.
Прими, боец,
Как дар, всё это
Ведь это нужно
Нам,
Живым.
Погибшим —
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым —
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков!
В. Туров
Бабушка надела ордена
И сейчас красивая такая!
День Победы празднует она,
О войне великой вспоминая.
Грустное у бабушки лицо.
На столе солдатский треугольник.
Дедушкино с фронта письмецо
Ей читать и нынче очень больно.
Смотрим мы на дедушкин портрет
И разводим ручками с братишкой:
— Ну какой, какой же это дед?
Он же ведь совсем ещё мальчишка!
Нет, слово "мир" останется едва ли,
Когда войны не будут люди знать.
Ведь то, что раньше миром называли,
Все станут просто жизнью называть.
И только дети, знатоки былого,
Играющие весело в войну,
Набегавшись, припомнят это слово,
С которым умирали в старину.
А. Терновский
Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат…
Мои ровесники-мальчишки
Под обелисками лежат.
И к ним, притихшие в печали,
Цветы приносят полевые
Девчонки те, что их так ждали,
Теперь уже совсем седые.
Поздравления с 9 мая в стихах
Мы День Победы любим с детства —
Парад, цветы, военный марш.
Храните память в вашем сердце
О тех, кто жизнь отдал за нас.
Желаю жить под мирным небом
И слышать звонкий смех детей.
Чтоб страх войны вам был неведом.
Цените близких и друзей.
Источник
День Победы памятный и горький.
День Победы — праздник на века!
Ветеранам вместе поклонимся.
Вам "спасибо" говорит страна.
Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошел и не дожил,
Тем же, кто сегодня рядом с нами,
Всем — тепла родных и много сил!
Великий праздник — День Победы —
Строка истории родной.
Отвоевали наши деды
Ее безмерною ценой.
Их подвиг помнить будем вечно!
Мы не забудем имена,
Которые так бессердечно,
Жестоко унесла война.
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