День Победы: поздравления и стихи к 9 мая

День памяти,

Победы праздник,

Несут венков

Живую вязь,

Тепло букетов

Красок разных,

Чтоб не терялась

С прошлым связь.



И плиты скорбные согреты

Цветов дыханьем полевым.

Прими, боец,

Как дар, всё это

Ведь это нужно

Нам,

Живым. Источник

Погибшим —

Быть бессменно на посту,

Им жить в названьях улиц и в былинах.

Их подвигов святую красоту

Отобразят художники в картинах.



Живым —

Героев чтить, не забывать,

Их имена хранить в бессмертных списках,

Об их отваге всем напоминать

И класть цветы к подножьям обелисков! Источник

В. Туров Бабушка надела ордена

И сейчас красивая такая!

День Победы празднует она,

О войне великой вспоминая.



Грустное у бабушки лицо.

На столе солдатский треугольник.

Дедушкино с фронта письмецо

Ей читать и нынче очень больно.



Смотрим мы на дедушкин портрет

И разводим ручками с братишкой:

— Ну какой, какой же это дед?

Он же ведь совсем ещё мальчишка! Источник

Нет, слово "мир" останется едва ли,

Когда войны не будут люди знать.

Ведь то, что раньше миром называли,

Все станут просто жизнью называть.



И только дети, знатоки былого,

Играющие весело в войну,

Набегавшись, припомнят это слово,

С которым умирали в старину. Источник