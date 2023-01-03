Депутат призвал лишить Валерия Меладзе всех званий из-за поддержки Украины

Миронов обвинил российского исполнителя в том, что он «пытается усидеть на двух стульях». Речь идет о том, что Валерий Меладзе на своем корпоративе в Дубае поддержал украинскую кричалку. Позже певец заявил, что он «вне политики»
За подобную выходку депутат предложил лишить Меладзе всех званий. «По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен», — отметил он.
Кроме того глава Фонда защиты национального исторического наследия призвал признать Меладзе иноагентом, сообщает Lenta.ru. В его действиях увидели провокацию.
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